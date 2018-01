Las 10 habilidades que debe tener tu currículum para ser contratado

Martes, 23 de enero de 2018

El Foro Económico Mundial elaboró un informe que especifica las cualidades que deberán presentar los candidatos en el CV en el año 2020.



Elaborar un curriculum vitae es fundamental para ser considerado para una entrevista de trabajo. En campos laborales donde la competencia es cada día más feroz, es imprescindible que las habilidades que figuren en el CV sean las correctas para un puesto específico.



De acuerdo a un nuevo reporte elaborado por el Foro de Economía Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), hay ciertas habilidades que se tendrán en cuenta para los puestos del futuro, y que sin dudas deberán estar reflejadas en el currículum.



El estudio -elaborado en base a las respuestas de 300 directivos de empresas- demuestra que el 36% de todos los trabajos de la industria requerirán resolver problemas complejos.



Habilidades que serán tomadas en cuenta para el año 2020:



Flexibilidad Cognitiva



El reporte menciona este concepto, que incluye la creatividad, el pensamiento lógico y el grado de resolución de problemas. También significa poder adaptarse a la manera de comunicarse de acuerdo a quien se esta dirigiendo el mensaje, pensar de manera crítica de acuerdo a la persona con la que se esta hablando, el poder de escucha y de respuesta.



Habilidades de negociación



Esta será una de las habilidades con más demanda en trabajos de informática, en puestos de análisis de datos y software. También será importante en las artes y en el diseño.



Servicio de orientación



Esto hace referencia a cómo el futuro empleado ayudará a los demás en el trabajo. ¿La persona asiste al equipo, a los altos directivos y a la gente de la industria? Es una característica fundamental para saber si la persona es buena trabajando en equipo.



Toma de decisiones



Mientras las organizaciones recolectan cada vez más información, habrá trabajo para aquellos que puedan analizar y tomar decisiones inteligentes. El buen juicio también incluye saber cómo manejarse con un colega, o incluso recomendar o hacer alguna sugerencia a un manager.



Inteligencia emocional



La tecnología puede lograr muchos cometidos, pero todavía no puede leer a las personas. Los empleados con esta habilidad en el currículum demostrarán una gran empatía que captará a las empresas.



Coordinar con otros



Nuevamente, esto se encuentra debajo del paraguas de las habilidades sociales. Significa ser capaz de colaborar, ajustarse en la relación con otros y ser sensible a las necesidades delos demás.



Manejo de personas



Esto incluye la capacidad de motivar a las personas, desarrollar talentos y habilidades de los propios empleados y elegir a los mejores para determinado trabajo. Esto será especialmente más demandado para los gerentes y directivos.



Creatividad



Es una de las tres habilidades principales que los empleadores buscarán en el 2020, a pesar que desde hace muchos años es una de las más requeridas. Sin dudas será imprescindible alguien que pueda utilizar su ingenio y creatividad para nuevas estrategias, proyectos y productos.



Pensamiento crítico



A medida que lo automático aumenta, la necesidad de que los empleados puedan implementar la lógica y el razonamiento también lo hace. Esto es en parte porque las máquinas deben ser manejadas de manera ética y optima. Los empleadores deben buscar personas con mentes críticas y que puedan evaluar el uso y el abuso de la tecnología.



Resolver problemas complejos



La tecnología puede hacer la vida más fácil, pero también puede volver las cosas más complejas. Es por eso que en el reporte hacen hincapié en la necesidad de personas que sepan resolver situaciones complejas.





Sin embargo, no todos están de acuerdo. Infobae dialogó con la licenciada en Relaciones de Trabajo Carolina Brinuscio, quien se mostró crítica con los resultados de este informe: "La verdad es que lo veo como algo subjetivo e incluso hasta exigente para la persona que no presente esas cualidades".



La profesional, que participa en el proceso de selección de empleados, agregó además que los CVs que suele ver no son en general demasiado originales: "No suelen cambiar mucho. En general son bastante concretos y son sólo algunos los que intentan hacer algo distinto".



Sin embargo, aquellos que se animen a patear el tablero y ser originales en el currículum serán los candidatos ideales para las empresas del mañana.