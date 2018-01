Detuvieron al ex secretario de Obras de Río de Janeiro Martes, 23 de enero de 2018 Alexandre Pinto ya había sido arrestado en agosto del año pasado acusado de haber recibido cerca de 2,3 millones de dólares en sobornos también vinculados a obras realizadas en esa ciudad brasileña de cara a la cita olímpica.

El ex secretario de Obras de la Gobernación de Río de Janeiro Alexandre Pinto fue detenido en el marco de una investigación sobre irregularidades en proyectos vinculados a los Juegos Olímpicos de 2016, informaron fuentes policiales.



Pinto ya había sido arrestado en agosto del año pasado acusado de haber recibido cerca de 2,3 millones de dólares en sobornos también vinculados a obras realizadas en esa ciudad brasileña de cara a la cita olímpica, pero fue liberado tras dos semanas en prisión gracias a un hábeas corpus obtenido por su defensa.



En esta ocasión, es sospechoso de haber participado en una red de corrupción que desvío sumas millonarias de presupuestos previstos para la construcción del BRT Transbrasil, un sistema de transporte aún inacabado que Río de Janeiro incluyó en el proyecto que le valió obtener la sede de los Juegos Olímpicos.



En la misma operación realizada en las últimas horas fueron detenidos otros dos ex funcionarios del Gobierno regional de Río de Janeiro y dos de los socios de la empresa constructora Dynatest, sospechosos de haberse beneficiado de las irregularidades detectadas en esas obras.



Por su vinculación a esos y otros fraudes también está en prisión el ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, quien en tribunales de primera instancia ya ha sido condenado en cuatro procesos, en los que ha recibido penas que suman 87 años de prisión.



En parte a las irregularidades ocurridas con las obras para los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol de 2014, que también tuvo a Río de Janeiro como una de sus sedes, las autoridades han atribuido la gravísima crisis financiera que afecta a ese estado desde hace más de dos años.