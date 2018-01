Se entregó el último prófugo de la UOCRA de Bahía Blanca

Lunes, 22 de enero de 2018

Se trata de Roberto Sabino Ríos, el detenido número 14 de la UOCRA de Bahía Blanca en la causa por asociación ilícita, extorsión y amenazas





En medio del escándalo por las detenciones masivas de la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca en las última semanas, Roberto Sabino Ríos, el único sindicalista de esa seccional que estaba prófugo, se entregó en la mañana del lunes.



En los últimos días, Sabino Rios difundió un video desde la clandestinidad donde desestimaba las acusaciones en su contra y explicaba que las formaban parte de las internas dentro del gremio de la construcción.



"Acabo de enterarme de que soy el hombre más buscado de Argentina por estar involucrado en una megacausa en la cual se desprende mi acusación", decía en la filmación.



El sindicalista advertía también en el vídeo que el fiscal Gustavo Zorzano, que lleva adelante la causa, lo único que le garantizaba es "una celda en la Unidad 4", pidió garantías al momento de entregarse y "no pasar por el ridículo que me pongan una pelela en la cabeza, un chaleco antibalas para ir derecho al penal sin tener la oportunidad a réplica".





Finalmente decidió entregarse y declarar ante el juez por lo que una comisión de DDI de Bahía Blanca fue a hacer efectiva la detención en la sede de la Fiscalía.



De esta forma, Sabino Rios se convierte en el detenido número catorce y ya no quedan prófugos en esta causa donde los gremialistas de la construcción de Bahía Blanca son investigados por "asociación ilícita, extorsión, amenazas, daños, coacción y resistencia a la autoridad" a raíz de una denuncia presentada por varios empresarios del sector y por la propia gobernadora María Eugenia Vidal.