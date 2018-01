"Nosotros no queremos perder nunca contra el rival de toda la vida" Lunes, 22 de enero de 2018 El "Muñeco" realizó el análisis del triunfo ante Boca en el primer Superclásico del año. "Siempre está en juego el honor", señaló



El entrenador de River Marcelo Gallardo brindó su habitual conferencia de prensa luego del triunfo en el Superclásico en Mar del Plata que inauguró la temporada de enfrentamientos ante Boca que este semestre estarán marcados por el cotejo en la Supercopa.



Lejos de mostrarse exultante por una victoria contra el clásico rival, reconoció que el triunfo tiene un sabor especial: "La gente lo vive de manera particular por más que sean amistosos. Siempre se generan cosas por dentro. El hincha lo valora. No quiere perder nunca, y nosotros tampoco contra el rival de toda la vida. No es de esos partidos significativos, pero siempre está en juego el honor".



El Muñeco expresó que los clásicos sirve "mentalmente para la confianza y para empezar el año con una alegría". Al mismo tiempo, hizo su análisis táctico del duelo: "Estuvimos mejor en el segundo tiempo, pero en el primero ninguno de los dos tomó el protagonismo del partido".



"Fue muy confuso técnicamente, porque hubo muchas pérdidas de pelotas por la presión de los dos. En el complemento ya dominamos el partido desde otro lugar, con mayor tenencia y calidad de pase", señaló.



El técnico hizo una valoración especial del tanto que marcó el colombiano Rafael Santos Borré, después de pasar un semestre con altibajos. "Le viene bien para su confianza y para que crea en sus condiciones. hizo el primer paso de la adaptación y ahora necesitamos que tenga confianza y nos aporte soluciones", exigió.





El elenco de Núñez se topará el próximo domingo 28 de enero en Parque Patricios con Huracán por la 13ª fecha de la Superliga, teniendo en cuenta que está lejos de la pelea ya que marcha a 15 puntos del líder Boca. Sin embargo, la mirada está puesto en el cotejo por la Supercopa Argentina del 14 de marzo ante Boca en Córdoba.