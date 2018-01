"Tevez se está acomodando al fútbol argentino nuevamente" Lunes, 22 de enero de 2018 El entrenador reconoció que el "Apache" no tuvo un buen partido y apoyó al arquero Agustín Rossi, apuntado por su floja reacción en el gol de River



El primer Superclásico comenzó una temporada de pura acción entre Boca y River que tendrá su nuevo capítulo el próximo 14 de marzo cuando disputen la Supercopa Argentina en Córdoba. Luego del choque amistoso ante el Millonario en Mar del Plata, Guillermo Barros Schelotto brindó su análisis sobre este enfrentamiento inicial.



"Nos faltó juego. En el primer tiempo robamos la pelota, atacamos, epro nos faltaba generar la situación. Presionábamos muy bien pero no pudimos sostener esa presión con el juego para dañar a River", advirtió el Mellizo.



Al mismo tiempo dejó su mirada sobre el bajo rendimiento de Carlos Tevez: "Se está acomodando un poco al fútbol argentino nuevamente. El roce y la lucha se tienen que acomodar. A veces quedaba fuera de su posición natural. Tiene que ver mucho más con el tema de ir a buscar la pelota para encontrar el juego que nos faltaba, que otra cosa".





Si bien uno de los principales apuntados fue el arquero Agustín Rossi por su floja reacción en gol de Rafael Santos Borré, el DT decidió apoyarlo: "No vi que haya fallado en lo individual".



El técnico se mostró pesimista al respecto de la negociación por la llegada de Nicolás Gaitán y expresó su sorpresa ante una posible partida de Cristian Pavón al Arsenal de Inglaterra: "No sabía que había un interés real por Pavón. Hay un contrato firmado y se respetará la cláusula… Qué va a ser. No me gustaría que se vaya".



Sin hacer mención específica sobre el tema, confirmó que en la siguiente semana Wilmar Barrios, Frank Fabra y Edwin Cardon se unirán al plantel tras el escándalo judicial que afrontaron: "El martes arrancamos de cero todos, salvo Pablo Pérez, Gago y Benedetto, para encarar el campeonato que estamos punteros".



El Xeneize ya está mentalizado en lo que será el duelo contra Colón del próximo sábado 27 de enero (desde las 21:30) en la Bombonera que marcará el reinicio de la Superliga que comanda con tres puntos de distancia sobre San Lorenzo, su escolta.