Schwartzman batalló de igual a igual pero no pudo con Nadal Domingo, 21 de enero de 2018 El español venció al "Peque" por 6-3; 6-7 (4); 6-3 y 6-3 en octavos de final del primera Grand Slam de la temporada. El argentino fue el primer en lograr sacarle un set a "Rafa", que se aseguró continuar como N°1 del mundo



Diego Schwartzman dio pelea hasta el final durante las tres horas y 51 minutos del partido en el Abierto de Australia ante el número uno del ranking ATP, Rafael Nadal, por los octavos de final del certamen. Pero el español tampoco bajó la guardia y logró derrotar al argentino, el único que quedaba en carrrera.



Durante la madrugada argentina, el intenso enfrentamiento entre ambos dio por vencedor a Nadal por 6-3, 6-7(1-7), 6-3 y 6-3.





Al finalizar el encuentro, el público reconoció al argentino con una ovación y el español también le dejó sus aplausos. Es que, durante las casi cuatro horas de combate, Schwartzman sostuvo la concentración y logró generarle problemas a Nadal. Sin embargo, el español no tuvo límites en cada respuesta frente a la lucidez de su rival.





De esta manera, el número uno del mundo se llevó el pase a los cuartos de final del Abierto de Australia. En esa etapa Nadal enfrentará al croata Marin Cilic.



"El Peque", número 26° del mundo, era el único argentino que queda en el cuadro individual masculino del primer Grand Slam del año. Tras lograr un ajustado triunfo en la primera ronda ante el serbio Dusan Lajovic, luego consiguió dos sólidas victorias ante el noruego Casper Ruud y el ucraniano Alexsandr Dolgopolov.





Nadal, en tanto, parece haber dejado atrás definitivamente los problemas físicos que lo aquejaron en el final de la temporada pasada. En lo que va del torneo no cedió ningún sets y superó en forma consecutiva al dominicano Víctor Estrella Burgos, al argentino Leonardo Mayer y al bosnio Damir Dzumhur.





El historial entre ambos tenistas consta de tres partidos, todos con victorias para el español. Schwartzman nunca había podido ganarle ni siquiera un set, antecedente que logró romper en esta oportunidad en Australia(6-7).





"Diego es una persona simpática, educada y que además juega bien al tenis. Mi forma de encarar el partido será igual que cada día, pero siempre con un poquito más de cariño y respeto por alguien con quien tengo buena relación", expresó Nadal, ganador de 16 Grand Slams, en la previa del partido ante el argentino.



Al término del partido, reiteró sus elogios para el argentino: "Va a tener un gran año y le deseo lo mejor".