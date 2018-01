“El Gobernador decidió que se hagan las obras que minimicen efectos de temporales”

Domingo, 21 de enero de 2018

Valdés reunió ayer a su gabinete con el intendente Eduardo Tassano y funcionarios municipales, quienes presentaron un paquete de proyectos para la ciudad. El mandatario quiere que los trabajos se inicien cuanto antes. Buscan financiamiento nacional pero también destinan recursos provinciales.







El gobernador Gustavo Valdés reunió a su gabinete y al intendente de Capital, Eduardo Tassano, junto a funcionarios municipales para analizar la situación de los barrios afectados por el temporal. El mandatario tomó la decisión de que se hagan todas las obras que la gestión capitalina presentó ayer como indispensables para minimizar los efectos de temporales en la ciudad. Se buscará financiamiento nacional, pero además se constituyó un fondo de emergencia para iniciar con las obras más urgentes.

“Hay familias en condiciones de ser evacuadas para las cuales se estaba montando un operativo en distintos lugares para contenerlos y proveerles los elementos necesarios, comida, vestimenta, las primeras necesidades”, explicó a El Litoral el ministro de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez (ver más en sección Ciudad).

“Luego analizamos las obras que hay que hacer en Capital. El doctor Tassano antes de asumir presentó un plan de drenaje de la ciudad y en estos 40 días de gestión estuvieron trabajando, hicieron todos los relevamientos de posibles obras y hoy se las presentaron al Gobernador”, dijo Rodríguez quien tiene la misión de coordinar los trabajos con el municipio.

“Hay muchas e importantes obras que hacer para solucionar el problema de drenaje y el Gobernador tomó la decisión de que se hagan todas estas obras, para que estos eventos se minimicen en la ciudad. Pero eso no significa que no habrá inconvenientes en el próximo temporal, se necesita tiempo para una solución definitiva”, agregó.

“Algunas obras son inmediatas y otras van a demandar más tiempo. Hay algunas que comenzarán a ejecutarse la semana que viene, pero en otras hay que seguir un trámite administrativo y tienen un importante plazo de ejecución”.

“Hay proyectados un canal que nace en 3 de abril y España, que va por la Ex Vía y desagüa en la zona del puente, pero llevará su tiempo y una importante financiación. Aun así el Gobernador decidió qué se haga, que se ejecute. La obra alivia desde 3 de Abril y Paraguay hasta el puente, toda la zona de 3 de Abril y 4 cuadras hasta el centro, es decir hasta Bolivar y 4 cuadras hasta el Sur también. Con este proyecto evitaremos el anegamiento de 250 hectáreas”.

“También está proyectado un canal paralelo que desagüa el barrio La Olla que lo haremos por calle de tierra porque es más rápido de ejecutar que la reparación de actual canal que se derrumbó debajo de la avenida Frondizi”.

“El canal que desagua el barrio la Olla está funcionando a un 25 por ciento de su capacidad de escurrimiento y es eso lo que muchas veces provoca inundaciones en esa zona, en el 17 de agosto, Laguna Seca y Pirayuí. Haciendo esa obra evitamos el anegamiento de 800 hectáreas”.

“Tenemos 400 metros de canal desagüe que tenemos que hacer en la zona del parque Cambá Cuá: sacaríamos el agua de Junín y Buenos Aires y lo llevaríamos a la zona del parque Cambá Cuá y desde ahí por un sistema de bombeo, que ya está instalado, sacaríamos el agua de la zona de Junín y Buenos Aires, Salta, San Juan que hoy hasta arrastró vehículos”.

“Otro canal que tenemos que hacer es en la zona de la Rotonda hasta el aeropuerto, eso nos permitiría desagotar el barrio Ponce”.

“Son muchas obras, algunas las podremos comenzar a hacer la próxima semana, otras llevarán más tiempo. Pero lo importante es que el Gobernador tomó la decisión de que las obras se hagan para minimizar los daños de temporales en Capital”.

“La próxima semana comenzará la construcción de un canal por debajo de la ruta en la zona del aeropuerto, que nos permitirá bajar en tres metros la cota de escurrimiento; porque uno de los problemas que tenemos es que las alcantarillas que están sobre Ruta 12 son de una altura superior de la que tendrían que estar para el normal escurrimiento del agua. Logramos el acompañamiento de Nación para realizar la obra”.

“El Gobernador hará la gestiones necesarias la próxima semana en Nación para lograr financiamiento, pero tenemos la decisión de que aquellas obras que sean urgentes y no financie Nación, las vamos a ejecutar con fondos provinciales. Después buscaremos la posibilidad de que Nación nos compense”.

“Se constituirá un fondo de emergencia para ejecutar determinadas obras, lo vamos a trabajar durante la semana”, anticipó el funcionario.

“Tengo la misión de coordinar el trabajo entre Producción, Obras Públicas, Invico, Vialidad, Icaa y todos los organismo que consideremos necesarios para que trabajen de manera conjunta con la Municipalidad para llevar a cabo los proyectos y las obras”, concluyó.



Provincia y Municipio

En un comunicado de prensa oficial, Valdés afirmó que “más allá de fortalecer con el apoyo provincial, la asistencia que el municipio brinda a los afectados por el temporal de lluvia que se abate sobre la Capital, el Gobierno asume el compromiso de avanzar en la concreción de las obras y articular las acciones para que esta situación no se repita más, aunque llueva gran cantidad como en la fecha. Para eso vamos a trabajar en la búsqueda de financiamiento para los proyectos cuyo desarrollo la Provincia no puede encarar por sí sola, y vamos a desarrollar por nuestra parte todo lo que podemos hacerlo con nuestros medios. Lo concreto es que buscamos una solución definitiva para la problemática de la lluvia, vamos a poner todo el esfuerzo para que en la Capital no se inunden más los vecinos, ese es el Compromiso que asumimos, y vamos a hacerlo junto a esta gestión municipal”.

“Tras una jornada de intenso trabajo en el terreno, mantuvimos un encuentro con el intendente Eduardo Tassano y sus equipos técnicos y los nuestros, en el que hemos analizado la efectividad del soporte que le hemos brindado en la contingencia, como así también tomamos la previsión de articular nuevas acciones, de acuerdo a la evolución de la situación. Desde nuestra parte, he impartido a todos los ministros el despliegue de todas las acciones que la situación demanda”, agregó.

Ante los reclamos de la gente por las redes sociales, el Municipio salió a la calle. Tras un relevamiento, en el anochecer se informó que las barriadas más afectadas eran el San Gerónimo, Ciudades Correntinas, Popular, Itatí, Anahí, Costa Esperanza, San José, Unión, Santa Margarita, Industrial, La Olla, entre otros. En el San Antonio Este, indicaron, había 100 personas evacuadas en el CIC que cuentan con asistencia alimentaria y abrigo.

Además en un trabajo en conjunto con el Gobierno provincial se repartieron módulos alimentarios, frazadas y colchones. Las 40 delegaciones vecinales que dependen de la Comuna se encontraban abiertas para asistir a los vecinos, según aseguraron desde la Comuna.

Según los datos del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), en pocas horas cayeron unos 140 milímetros lo que generó anegamientos.

Para tener una mayor presencia territorial, los equipos de trabajo fueron divididos en varios grupos encabezados por el Jefe Comunal, el viceintendente, Emilio Lanari, el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra, el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales, entre otros funcionarios.

El Intendente explicó que se interiorizaron de los problemas de las diferentes comunidades y que se pudo tener “una presencia simultánea en todos los puntos de la ciudad y asistir a los vecinos, fortaleciendo nuestros diagnósticos”.

“La ciudad está muy abandonada por diferentes temas como los problemas hídricos, de pavimento y calles de tierra, desagües, es por ello que junto al Gobierno Provincial estamos delineando un plan de trabajo”, sostuvo Tassano.

“A Valdés lo vi muy compenetrado con los problemas de la Ciudad y está siendo un motor fundamental en la solución que todos los capitalinos necesitamos”. Asimismo se le presentó informes del plan hídrico trazado por la Municipalidad.