El mal tiempo y las precipitaciones continuarían hasta el martes

Domingo, 21 de enero de 2018

La intensa lluvia caída ayer generó serias dificultades en distintas zonas. Autos varados, falta de transporte y agua dentro de algunas viviendas fueron la postal de una jornada más que complicada para los capitalinos.









Una copiosa lluvia cayó ayer en la ciudad y se extendió practicamente toda la jornada, aunque por la siesta escampó y mejoró levemente a la tarde. Lo cierto es que fueron más de 140 los milímetros de agua caída, sobre todo durante la mañana, generando serias complicaciones en la ciudad, que volvió a verse colapsada.

De esta manera, una vez más quedó al descubierto la carencia en materia de infraestructura y la insuficiencia de los principales drenajes capitalinos que no dieron abasto. Más allá de esto, una vez que la lluvia mermó, el agua comenzó a escurrir en algunas zonas, aunque en otras, más que nada en la periferia, quedó acumulada bastante tiempo luego de que las precipitaciones disminuyeran parcialmente.

Las fuertes precipitaciones que se dieron desde el comienzo del día y prosiguieron casi incesantemente hasta pasado el mediodía causó el anegamiento de prácticamente toda la ciudad, aunque algunas sufrieron las consecuencias de una manera más notable. Así, tanto la zona céntrica como la periferia se vieron afectadas, resultando casi imposible el traslado de un lugar a otro.

Es que, tanto las calles de asfalto, varias de ellas pavimentadas recientemente, y las arterias de tierra estuvieron saturadas de agua durante varias horas. En muchos casos, el agua llegó a ingresar a las viviendas o estuvo a punto de hacerlo.

Las principales avenidas no fueron la excepción y hubo muchos vehículos que quedaron varados debido a la intensidad de la lluvia y el fuerte correr del agua. Además, muchos vecinos interrumpieron el tránsito de manera preventiva, ya que el pasar de los coches generaba olas que hacían inundar las viviendas.

En distintos sectores se pudieron advertir autos estacionados sobre las veredas, buscando escapar de la inundación y de las consecuencias que puede traer la misma en el funcionamiento del vehículo. Motos circulando sobre la acera también formaron parte de la postal de una jornada lluviosa y por demás complicada para los capitalinos.



El pronóstico indica que el mal tiempo y la lluvia se mantendrán por varios días, extendiéndose al menos hasta el martes.





Debido a esta situación, además, varios servicios se vieron afectados durante el temporal, e incluso, en momentos en que la lluvia mermó levemente. En materia de transporte, las líneas de colectivos suspendieron sus recorridos en al menos dos oportunidades al igual que los remises, que decidieron dejar de trabajar ya que resultaba imposible circular por las diferentes zonas capitalinas.

De esta manera, con el agua al borde de las casas, las calles inundadas y sin transporte público, el mal tiempo trajo aparejado varias complicaciones para los habitantes de los distintos sectores de la ciudad. Así también, el mal estado de las calles se agudizó, volviendo a acumularse agua y generar barro que impide la normal circulación.

Una vez que el agua bajó momentáneamente, se pudieron advertir las bocas de tormenta tapadas de basura en la zona céntrica y en algunas avenidas. La falta de limpieza o desaprensión de los transeúntes que tiran papeles y otros residuos en la vía pública fueron también como es habitualmente, agravantes a una situación histórica de la ciudad que aún no encuentra solución.

Pasadas las 17, la lluvia paró y en el centro el agua escurrió rápidamente. En los barrios, persistieron los reclamos ya que la situación no se normalizó, quedando agua acumulada en muchas calles y el lodo que volvió intransitable distintas arterias.

Aunque no se dieron problemas masivos con respecto al suministro de energía eléctrica, fueron varios los sectores en los que no hubo luz por un lapso de tiempo, Entre las zonas afectadas pueden mencionarse al barrio Ferré y al populoso Laguna Seca, donde los problemas iniciaron desde la mañana temprano y se extendieron por varias horas, generando malestar y reclamos por parte de los usuarios.



Registros

Más allá de algunos eventos climáticos aislados y de algunas lluvias relativamente fuertes, el anegamiento casi total y los niveles de acumulación de agua similares a los de ayer se dieron en abril y mayo del año pasado, cuando fue necesario recurrir al uso de bombas eléctricas para desagotar algunos barrios y normalizar el curso de varios canales a cielo abierto.

En tanto, llovió ayer el triple de lo que lo hizo en la primera quincena del año. Hasta el 15 de enero había caído un total de 43,4 milímetros, de los cuales casi 36 fueron sólo del sábado 13. Asimismo, vale decir que los registros del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) marcaron que, de promedio, las precipitaciones de los meses anteriores rondaron en muchos casos los 70 u 80 milímetros, menos de los que llovió ayer.

Según el pronóstico, las malas condiciones climáticas continuarán en esta parte del país y la lluvia podría seguir durante toda la semana, con precipitaciones de variada intensidad. Por lo tanto, podrían continuar las complicaciones en las zonas que ya se encuentran saturadas por el agua caída ayer, sobre todo en algunos barrios donde las dificultades se mantienen desde hace varios meses, con reclamos que se repiten y que aún no habían sido atendidos por el Municipio.