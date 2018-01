Del Potro fue eliminado en tercera ronda por el checo Berdych Sábado, 20 de enero de 2018 El tandilense no logró avanzar a los octavos de final del primer Grand Slam del año: cayó 6-3, 6-3 y 6-2 frente al europeo, número 20 del mundo. Además, Kicker no pudo con al húngaro Fucsovics



Juan Martín del Potro (número 10 del ranking ATP) cayó en la tercera ronda del Abierto de Australia: perdió en tres sets frente al checo Tomas Berdych (20° de la clasificación) en el estadio Hisense.



El tandilense, que venía de tener dos buenos desempeños en el inicio del certamen ante el estadounidense Frances Tiafoe y el ruso Karen Khachanov, fue vapuleado por el europeo en tres sets: fue 6-3, 6-3 y 6-2. En la siguiente ronda, Berdych irá ante el italiano Fabio Fognini. Había vencido en sus dos primeras presentaciones al australiano Alex de Minaur y al español Guillermo García-López, respectivamente.





Fue la novena vez que se enfrentaron y el checo recortó la diferencia con el argentino, que igualmente sigue arriba 5-4 en el historial. El último cruce había sido en el Masters 1000 de Cincinnati del año pasado, con victoria para "La Torre".





El tandilense no pudo alcanzar los octavos de final del primer Grand Slam, certamen en el que se presentó por primera vez desde la temporada 2014. Así, sus mejores actuaciones en el cemento de Melbourne siguen siendo las de 2009 y 2012, cuando alcanzó los cuartos de final.



Otro argentino que buscó la clasificación a la cuarta ronda fue Nicolás Kicker (93°), pero no pudo lograrlo. El nacido en Merlo enfrentó al húngaro Marton Fucosvics (80°), quien se impuso 6-3, 6-3 y 6-2. En consecuencia, Diego Schwartzman es el único argentino que sigue en carrera.



Cabe destacar que Diego Schwartzman ya está en los octavos de final del Abierto de Australia, instancia en la que enfrentará al número uno del mundo, el español Rafael Nadal.