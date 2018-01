Alarmaron a todo Brasil y luego desmintieron su internación

Sábado, 20 de enero de 2018

Se informó que el legendario futbolista tuvo que ser hospitalizado por un "agotamiento severo" pero sus allegados lo negaron





Después de mostrarse públicamente con un andador que le permite movilizarse, la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA) informó que Pelé había sufrido un desmayo por "agotamiento severo" y tuvo que ser internado de urgencia. Sin embargo, horas más tarde su asistente lo desmintió: "Estaba cansado porque viajamos a Río de Janeiro y volvimos en el mismo día. A la noche, eligió no ir a Londres".



El astro brasileño que en el último tiempo fue intervenido por diversas cirugías, incluyendo una de cadera, otra de menisco y también de columna, iba a ser agasajado con una cena el próximo domingo en la ciudad británica. Sin embargo, su agotamiento físico le hizo cambiar la agenda.



"En las primeras horas de la mañana del jueves, Pelé se desplomó y fue llevado a un hospital en Brasil, donde ha sido sometido a una serie de exámenes que parecen indicar un agotamiento severo", había publicado la FWA en un comunicado. "Afortunadamente, no hay sugerencia de algo más serio que cansancio", agregaron. Sin embargo, José Fornos Rodrigues negó esa versión.



O Rei estuvo presente en el sorteo de la Copa del Mundo en Moscú el 1° de diciembre pasado, donde fue trasladado en una silla de ruedas. El lunes pasado, en un evento de presentación del campeonato estadual carioca, apareció con un andador y declaró con sorna: "Es la primera vez que Dios me da unos botines nuevos, ¿por qué no mostrarlos?".



(Con información de AFP y Reuters)