Nazarena Vélez estuvo internada por un cuadro de arritmia

Viernes, 19 de enero de 2018

Nazarena Vélez estuvo internada durante la noche del miércoles y madrugada del jueves y fue dada de alta alrededor de las seis de la mañana.



La noticia fue confirmada por el periodista Luis Bremer a través de las redes sociales. La actriz estuvo en el Sanatorio Las Lomas, del barrio de San Isidro.





El jueves por la tarde la actriz usó su cuenta de Twitter para agradecer la preocupación y decir que ya se encontraba bien.





Su internación coincide con un reflexivo mensaje que realizó en las redes sociales para recordar a su marido, Fabián Rodríguez, quien se quitó la vida hace casi cuatro años.





"Nunca supe amar y nunca lo sabré… y el dolor que puedo provocar es insostenible. Pocas veces vi con tanta claridad de lo que puede ser capaz mi egoísmo", escribió en su cuenta de Instagram.





Luego siguió: "Nací sola y sola debo morir. Nadie merece sufrir inestables momentos que pueden dejar a un bebé sin papá" y le pidió disculpas a Fabián: "Perdón, amor. Perdón. Que en paz descanses, amado. Me duele el pecho… Hoy mi alma se tiñó de negros recuerdos y angustiantes gritos de dolor que solo yo puedo escuchar. La soledad es hermosa cuando no te atormenta".





Al ser consultada por Teleshow, explicó a qué se debían los dichos: "Es por dolor, angustia y reacciones de mi bebé. El dolor parece que no está, pero cualquier chispita lo enciende de una manera que en un segundo te devuelve el respeto que le tenés que tener por siempre. Al menos estos dolores, que son de por vida".