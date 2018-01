El viaje romántico de Fantino y Coni Mosqueira a Miami

Viernes, 19 de enero de 2018

A menos de un mes de haberse conocido, el conductor invitó a la joven de 24 años a compartir unos días en La Florida, en donde cumple con compromisos laborales





"Está claro que me gusta y me siento increíblemente bien. Me gusta como mujer y es hermosa en su forma de ser. La paso bien con ella y va más allá del físico y la edad. Tiene que ver con cómo te sentís con alguien y ella me hace sentir muy bien, y yo a ella también", aseguró Alejandro Fantino sobre Coni Mosqueira, una modelo de 24 años que conoció hace menos de un mes en el exclusivo boliche Tequila de Buenos Aires.



El conductor blanqueó su relación con la joven en Punta del Este, en donde aparecieron las primeras fotos de la pareja. "Después me fui a Punta del Este a descansar y coincidió con un viaje que ella tenía armado con una de sus hermanas y su prima. Adelanté el viaje y coincidimos cuatro o cinco días, para conocernos un poco más", continuó sobre su nueva conquista.





Después de unos días en Uruguay, Alejandro debió viajar a Miami por compromisos laborales y, tal como explicó, le pidió a la modelo que lo acompañara. "Me pintó decirle que venga, me parece divina, súper tranquila y relajada. Es hermosa, también en su forma de ser. Me gusta mucho y creo que a ella yo también, si no, no hubiera venido", explicó.







Ella aceptó y, entre sus actividades y a pesar del invierno, pudieron disfrutar de un día de playa. Fantino viajó a presentar The Talent Show, el reality que conducirá por la pantalla de FOX y que reunirá a los cantantes y actores Lali Espósito y Diego Torres.



El programa buscará las joyas de la música que se encuentran por allí afuera, ocultas, pero que debido a su miedo escénico o inseguridades todavía no salieron a la luz.





Coni Mosqueira es la primera mujer que Fantino presenta desde que se separó de Miriam Lanzoni, con quien estuvo en pareja durante 10 años. Después de que salieran a la luz las fotos de la pareja, la actriz dio el visto bueno y celebró que su ex marido rehiciera su vida.



"Ella es súper mona. Es bellísima. Por lo que vi hacen una pareja hermosa. A Ale le deseo que tenga un amor tan puro como el mío. Porque el amor es la base de todo. Estuve muchos años con él, que es una persona genial, y no se desea el mal", aseguró Lanzoni.