Schwartzman le ganó a Dolgopolov y jugará en octavos de final ante Nadal

Viernes, 19 de enero de 2018

El porteño venció al ucraniano por 6-7 (6), 6-2, 6-3 y 6-3





Diego Schwartzman (26 del mundo) busca agigantar su sueño en el Abierto de Australia y luego de su triunfo de hoy ante el ucraniano Alexandr Dolgopolov (38) por 6-7 (6), 6-2, 6-3 y 6-3 se instaló en los octavos de final del Abierto de Australia.





El encuentro que se disputó en el cuarto turno del Court 3 del Melbourne Park fue el tercer enfrentamiento entre ambos jugadores. Hasta hoy estaban empatados. En el primer cruce disputado en el Argentina Open de 2016, Schwartzman ganó por 5-7, 6-4 y 6-3 mientras que en el último encuentro entre ambos disputado hace dos semanas en el torneo de Brisbane, el ucraniano se llevó el triunfo por 6-4 y 7-6 (3).





Es de destacar que en la siguiente ronda, Schwartzman se medirá con el número uno del mundo Rafael Nadal, que eliminó al bosnio Damir Dzumhur (30) en tres sets.







#AusOpen

✔

@AustralianOpen

Diego goes on!@dieschwartzman continues his career-best run at the #AusOpen - and didn't he love it! 🙌#AusOpen

5:09 - 19 ene. 2018

3 3 respuestas110 110 Retweets410 410 me gusta

Todos los partidos



Nadal, Rafael (ESP) (1) a Dzumhur, Damir (BOS) (28) por 6-1, 6-3 y 6-1



Dimitrov, Grigor (BUL) (3) a Rublev, Andrey (RUS) (30) por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4



Cilic, Marin (CRO) (6) a Harrison, Ryan (EEUU) por 7-6 (4), 6-3 y 7-6 (4)



Kyrgios, Nick (AUS) (17) a Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) (15) por 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6) y 7-6 (5)



Schwartzman, Diego (ARG) (24) a Dolgopolov, Alexandr (UCR) por 6-7 (6), 6-2, 6-3 y 6-3



Seppi, Andreas (ITA) a Karlovic, Ivo (CRO) por 6-3, 7-6 (3), 6-7 (4), 6-7 (2) y 9-7



Edmund, Kyle (ING) a Basilashvili, Nikoloz (GEO) por 7-6 (7), 3-6, 4-6, 6-0 y 7-5



Carreño Busta, Pablo (ESP) (10) a Muller, Gilles (LUX) (23) por 7-6 (3), 4-6, 7-5 y 7-5