Desde el lunes pagan el primer tramo del plus municipal Viernes, 19 de enero de 2018 El secretario de Hacienda local, Guillermo Corrales, confirmó el pago del primer tramo de $500 que comenzará abonarse el 22 con el Plan Neike e Higiene Urbana.



La Municipalidad de Corrientes dio a conocer ayer el cronograma de pago del primer tramo del plus salarial previsto por la gestión del intendente Eduardo Tassano. El mismo iniciará este lunes 22 y finalizará el viernes 26 de enero.



Se trata de los primeros $500 de los $1.000 dispuestos por la Comuna para todos los trabajadores, incluyendo a los del Concejo Deliberante. “Nos habíamos comprometido con este plus y lo estamos cumpliendo”, aseguró el Jefe Comunal y afirmó que el segundo tramo “será en febrero como una ayuda preescolar”.

En conferencia de prensa el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales, explicó que la inversión del plus “es de aproximadamente $3,5 millones para el primer tramo, con una inversión similar para el segundo tramo” y que se genera “con recursos del Municipio y de la Provincia, siempre trabajando en forma coordinada”.

De esta manera, los primeros en percibir sus remuneraciones el lunes 22 serán los agentes pertenecientes al programa “Neike Chamigo” y operarios de Higiene Urbana. La continuidad del cronograma se dará el martes 23, para quienes en diciembre alcanzaron la suma de $10.243. “Vamos a utilizar el mismo calendario de pago que se utilizó para abonar los haberes del mes de diciembre”, indicó Corrales.

Por lo que el miércoles 24 de enero se abonará el plus a aquellos que perciban hasta la suma de $13.500; el jueves 25 a quienes cobran hasta $19.000, para finalizar el viernes 26 con el resto de la nómina salarial comunal.

“En campaña me comprometí con el personal de la Municipalidad a trabajar para brindarles un plus salarial y hoy lo estamos cumpliendo, sabemos que es un incentivo esperado”, expresó Eduardo Tassano el miércoles.