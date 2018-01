Confirmaron las sesiones Extraordinarias en febrero Viernes, 19 de enero de 2018 El presidente de la Cámara de Diputados Pedro “Perucho” Cassani confirmó esta semana que el mandatario provincial, Gustavo Valdés, convocará a sesionar a partir del 1 de febrero para tratar la homologación del pacto fiscal que reclama la Nación y los proyectos que no avanzaron en diciembre.





Desde la oposición varios legisladores consultados señalaron su interés en debatir temas que quedaron pendientes el año pasado. Algunos de ellos ya cuentan con media sanción.

Corrientes es uno de los nueve distritos que aún no cumplió con este requerimiento que forma parte del gran acuerdo firmado entre los gobernadores y la Nación el 16 de noviembre pasado. Al eliminarse el Fondo del Conurbano este año, las provincias dejarían de recibir casi 16 mil millones de pesos que serán compensados por la Nación. Pero para entrar en esa distribución, las legislaturas provinciales deben refrendar la firma al pacto.

“El gobernador Valdés me confirmó que convocará a extraordinarias desde el primero febrero para tratar la adhesión al pacto fiscal y los proyectos que no lograron tratarse en las extraordinarias de diciembre”, manifestó Cassani.

Vale recordar que existen iniciativas que lograron media sanción de la Cámara baja, tal es el caso de la Ley de Educación Provincial y la reforma de los códigos procesales penales, de familia y de trabajo.

También se debatirá sobre otros temas, como la creación de la Tecnicatura en Energías Renovables y Medio Ambiente en el ámbito de la provincia; la adhesión a la Ley nacional Nº27.191 modificatoria de la 26.190 del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energías.