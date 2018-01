En Reino Unido proponen esterilizar a los desempleados

Jueves, 18 de enero de 2018

Un diputado conservador Ben Bradley cree que la vasectomía ayudaría a controlar la falta de trabajo





Un joven diputado Tory británico provocó un escándalo en Gran Bretaña al proponer la vasectomía para combatir el desempleo entre aquellas personas que están hoy desocupadas. Según la curiosa interpretación de Ben Bradley, de 28 años, apenas designado responsable de la juventud conservadora, los desempleados traen el mundo "cuatro o cinco hijos, mientras nosotros como máximo uno o dos".



Play

Esta frase fue escrita en un blog en 2012, pero su designación, que tuvo como objetivo reconectar al partido con una generación que le dio la espalda en las últimas elecciones, la sacó a la luz.



En el articulo difundido por The Guardian, ya que Bradley lo eliminó de su web, afirma: "Es horrible que haya familias que puedan ganar mucho más que el salario promedio (o en algunos casos más que un buen salario) solo porque tengan 10 hijos. Lo siento, pero cuántos hijos tienes es una elección; si no puedes pagarlos, ¡deja de tenerlos! Las vasectomías son gratis".





"Hay cientos de familias en el Reino Unido que ganan más de £ 60,000 en beneficios sin mover un dedo porque tienen tantos hijos (¡y para el resto de nosotros ese es un salario de más de £ 90,000 antes de impuestos!)".



El artículo continúa: "¡Las familias que nunca han trabajado un día en sus vidas con 4 o 5 hijos y el resto de nosotros con 1 o 2 significa que no pasará mucho tiempo antes de que nos ahogamos en un vasto mar de derrochadores en subsidios".



Bradley pidió perdón por su exabrupto. "El tiempo que transcurrí en política desde entonces me permitió cambiar y hoy comprendo que ese lenguaje no es apropiado", indicó. Cat Smith, delegada al cuerpo juvenil en el gobierno laborista en las sombras, calificó las palabras de Bradley como "repugnantes" y precisó que revelan "la actitud vergonzosa de los conservadores hacia los desocupados".



Con información de ANSA