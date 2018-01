Messi no pudo con su karma en los penales y Barcelona perdió el clásico Jueves, 18 de enero de 2018 Cayó ante Espanyol 1-0 por la ida de los cuartos de final. El arquero Diego López atajó el remate del argentino desde los doce pasos.



Puede haber una faceta del juego en la que Lionel Messi no sea perfecto. Es más, él mismo lo admite. Y en el clásico catalán ante Espanyol por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey tropezó con la misma piedra: los penales.





Los datos desentonan con los números brillantes que suele enrostrar el argentino al mundo del fútbol. En Barcelona, Messi no pudo convertir 21 de los 86 penales que pateó, lo que representa un 32% de remates fallidos.



Contra Espanyol, Messi pateó el penal número 100 en su carrera, teniendo en cuenta los 14 que ejecutó en la Selección y sin contar las definiciones desde los doce pasos. En total, metió 76, falló 23 y en el restante dio una asistencia que se convirtió en gol de Neymar.



La gran atajada del arquero del Espanyol Diego López que se quedó con el penal de Lionel Messi. EFE



Lo curioso de esta ocasión es que Diego López fue su primer verdugo hace ya diez años. Cuando el arquero atajaba para Villarreal (en enero de 2008: triunfo de Barsa 1-0 por la revancha de los octavos de final de la Copa del Rey) se quedó con el primer penal que no pudo convertir el rosarino.



Ahora volvió a aparecer en el momento justo con una atajada brillante y, de yapa, se convirtió en el primero en atajarle dos remates desde los doce pasos.



La chance que desperdició el rosarino llegó a los 25 minutos del segundo tiempo tras una infracción infantil a Sergi Roberto. El zurdazo fue esquinado y fuerte, contra el palo izquierdo del arquero de 36 años, que se estiró perfecto y evitó el gol.



La noche esquiva para el Barsa se coronó en el cierre del partido con el golazo del Espanyol en una de las pocas combinaciones ofensivas del equipo local.





Oscar Melendo con un toque de primera en la entrada al área puso el 1-0 definitivo.



Un baldazo de agua fría para el Barsa que no perdía un partido desde el 16 de agosto de 2017 cuando cayó 2-0 ante Real Madrid por el partido de vuelta de la Supercopa de España.



Desde ese momento, el equipo culé hilvanó 29 partidos oficiales consecutivos sin perder, hasta que tropezó ante Espanyol.





El encuentro fue adverso para Messi desde el arranque.



Con el antecedente de su golazo de tiro libre el último domingo frente a Real Sociedad, Messi dispuso en el primer tiempo de tres chances que ilusionaban con abrir la cuenta.



A los dos minutos, en la puerta del área, su zurdazo de tiro libre se fue alto; a los 19, más recostado en la izquierda, intentó la rosca cruzada y la pelota dio en la barrera. Y dos minutos más tarde se generó una nueva infracción frontal al área, que otra vez rebotó en el muro defensivo del Espanyol.



Lionel Messi no tuvo un buen partido y falló un penal. REUTERS



El arranque fue un unipersonal de Messi. El argentino se puso a los hombros a una formación alternativa que paró Ernesto Valverde para el derbi de ida de los cuartos de final.



Sin Luis Suárez, la Pulga fue el centrodelantero paro a su vez el armador de sus propias jugadas. Todo el frente de ataque de Barcelona era propiedad de Messi. Y cada tanto, buscaba abrir la cancha con Denis Suárez en la izquierda o Aleix Vidal, en la derecha.



En la segunda parte, el trámite se mantuvo por los mismos carriles. Barcelona manejaba la pelota y controlaba el juego frente a un rival que apostaba a defenderse y a tener alguna chance aislada que recién llegaría en el cierre.



Sergio Busquets se hizo dueño del medio con su habitual prestancia. Y Messi siguió llevando la manija en los metros decisivos. Esta vez le faltó puntería. Un remate de volea a la salida de un tiro libre quedó en las manos del arquero Diego López, que sería el héroe de la jornada.



Espanyol dio el golpe. Sorprendió al mundo del fútbol y le quitó un largo invicto al Barcelona, que ahora deberá revertir la serie el próximo jueves en el Camp Nou para no quedar afuera de la Copa del Rey.







Correa amargó a Simeone

Con un gol agónico del argentino Joaquín Correa, Sevilla le ganó como visitante 2-1 al Atlético Madrid de Diego Simeone y dio un gran paso rumbo a la siguiente ronda.





En el equipo ganador fueron titulares cuatro argentinos: Gabriel Mercado, Ever Banega, Franco Vázquez y Correa, que metió el 2-1 definitivo con una definición sutil ante la salida del arquero cuando se jugaban 43 minutos del segundo tiempo.





Angel Correa entró en el segundo tiempo para los locales, que ahora deberán ir a dar vuelta la serie el martes como visitantes.





En tanto, Valencia, con Ezequiel Garay y Luciano Vietto, le ganó como local 2-1 a Alavés.



Los cuartos de final de ida se cerrarán este jueves, cuando el Leganés reciba al Real Madrid desde las 17.30.