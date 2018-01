Los escándalos que marcaron el ciclo de Guillermo en Boca

Jueves, 18 de enero de 2018

La estadía del “Mellizo” en el club quedó marcada por una larga lista de episodios violentos





Guillermo Barros Schelotto asumió en Boca con el claro objetivo de volver a depositar al club en los primeros planos. En el ámbito local lo logró, al conseguir un título y marcar como líder en la actual Superliga argentina. En lo que respecta a lo internacional, este año buscará revancha y apuntará todos sus cañones a la Copa Libertadores.



Si bien el Mellizo, con Javier Valdecantos -el preparador físico-, pregona la mano dura en los entrenamientos, sus futbolistas han protagonizado en el último tiempo una gran cantidad de escándalos, que van desde golpes de puño en una práctica a denuncias por violencia de género.



El cigarrillo de Daniel Osvaldo en el vestuario (mayo de 2016):







La relación entre el delantero y el director técnico era tirante y terminó de romperse en un partido disputado en el Gran Parque Central de Montevideo ante Nacional de Uruguay. El punta prendió un cigarrillo en el vestuario, lo que marcó su salida de la institución. A los pocos días la dirigencia, por pedido del Mellizo, le rescindió el contrato.





Ricardo Centurión, choque y huida (septiembre de 2016):





A poco de su desembarco en el Xeneize, Centurión se vio envuelto en un confuso episodio. El futbolista conducía un auto importado que chocó con otros tres vehículos en Avellaneda. El hecho se produjo en horas de la madrugada, a la salida de un boliche en Lanús.



Lo más grave del hecho fue que el futbolista, que manejaba presuntamente alcoholizado, huyó del lugar tras el incidente.



Centurión, de fiesta en un boliche (septiembre de 2016):



A los pocos días del accidente automovilístico, se filtró un video del jugador en un boliche. Ricky aparece cantando, con una botella de una bebida alcohólica en su mano.





Agustín Rossi, denunciado por su ex novia (enero de 2017):





El arquero, luego de firmar contrato con Boca, fue denunciado por violencia de género por Bárbara Segovia, su ex pareja. "Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazó con una gillette", escribió la joven en su muro de Facebook, donde además posteó fotos de moretones en su cuerpo.





Ataque de ira de Centurión durante una concentración (febrero 2017):



Durante la pretemporada, a comienzos del 2017, salió a la luz un polémico video. Las cámaras de seguridad del hotel en donde concentró Boca en la previa a un Superclásico que perdió 2-0 ante RIver, mostraron a Ricky enojado y violento en un pasillo.



En las imágenes, de unos 40 segundos de duración, se lo puede observar al jugador enfadado y siendo detenido a la fuerza por sus compañeros Santiago Vergini, Pablo Pérez y Darío Benedetto.



Fuerte pelea a golpes de puño entre Jonathan Silva y Juan Manuel Insaurralde en una práctica (febrero de 2017):





Frente a las cámaras de televisión, que seguían los movimientos de los futbolistas en un trabajo con pelota, los defensores -que jugaban para el mismo equipo- se desentendieron completamente del juego y se tomaron a golpes de puño.



Pavón y Silva, en un vivo por Instagram a la madrugada (abril de 2017):





Cristian Pavón y Jonathan Silva realizaron una transmisión en vivo por Instagram desde la concentración, previa a un encuentro con Vélez, durante la madrugada. Los jugadores fueron acusados de estar fumando durante la grabación.



Centurión, denunciado por violencia de género: (mayo de 2017):



"En distintos estados de ebriedad no entiende que no quiero estar más con él y se pone agresivo", expresó Melisa Tozzi, en novia del mediocampista. La mujer afirmó que el deportista la "ahorcó" y le "astilló tres dientes".





Centurión, portando un arma (julio de 2017):





Al igual que como sucedió en sus inicios en Racing, en las redes sociales se volvió a viralizar una imagen del futbolista con un arma. En esta oportunidad, una escopeta. La imagen formaba parte de la causa que le había iniciado su ex pareja por violencia de género.



Ricardo Centurión, envuelto en una pelea en un local bailable (julio de 2017):



Antes de sumarse a la pretemporada con Boca, el volante salió con unos amigos a un boliche en Lanús y terminó involucrado en una pelea. Esto marcó su salida de la institución. Su destino fue el Genoa de Italia.





Nahitan Nández protagonizó una pelea en un boliche en Punta del Este (enero de 2018):





El mediocampista de Boca, durante una fiesta en un local bailable, terminó a los golpes de puño con un hombre que habría intentado propasarse con su mujer. Hubo una denuncia penal, pero finalmente los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo económico y el uruguayo pudo retornar a Argentina para iniciar la pretemporada.



Denuncias contra Wilmar Barrios y Edwin Cardona (enero de 2018):



Los dos mediocampistas colombianos fueron denunciados por violencia de género. "Hubo amenazas con un cuchillo", sostuvo Juan Cerolini, abogado de una de las presuntas víctimas. Por lo pronto, Boca decidió que ninguno de los dos participe del amistoso de ayer ante Aldosivi. Frank Fabra, que estuvo junto a sus coterráneos en el lugar, también fue desafectado del encuentro.