Del Potro venció al ruso Khachanov y tendrá un difícil rival en tercera ronda

Jueves, 18 de enero de 2018

El tandilense superó a su rival por 6-4, 7-6 (3), 6-7 (7) y 6-4 y ahora enfrentará al checo Tomas Berdych. En el primer turno ganó Nicolás Kicker





Juan Martín Del Potro dio otro paso más en el Abierto de Australia. Luego de la victoria del debut en el primer Grand Slam del año sobre el estadounidense Frances Tiafoe por 6-3, 6-4 y 6-3, y de sobreponerse hoy al intenso calor australiano y a sus propias dolencias físicas, en segunda ronda superó al ruso Karen Khachanov (47°) por 6-4, 7-6 (3), 6-7 (7) y 6-4 en 3 horas y 45 minutos de juego.





El sábado, en su próximo encuentro por tercera rueda en el torneo que reparte más de 25 millones de dólares, se medirá ante el checo Tomas Berdych, quien superó al español Guillermo García López por 6-3, 2-6, 6-2 y 6-3







Cabe recordar que Juan Martín regresó al Abierto australiano luego de cuatro años y lo hizo como Top Ten (se ubica en el puesto 10 del ranking mundial de ATP). Llevaba además tres años y medio sin estar entre los diez primeros puestos.





El tercer argentino que sigue en carrera en el certamen -el otro es Diego Schwartzman-, es Nicolás Kicker luego de su triunfo ante Lukas Lacko por 6-2, 7-5, 1-6 y 7-5.



En la próxima ronda, el ganador se topará con el húngaro Marton Fucsovics quien superó al norteamericano Sam Querry por 6-4, 7-6 (2), 4-6 y 6-2.





Los partidos de este jueves 18/01, por la segunda ronda del Abierto de Australia:



Djokovic, Novak (SRB) [14] a Monfils, Gael (FRA) por 4-6, 6-3, 6-1 y 6-3



Struff, Jan-Lennard (GER) vs. Federer, Roger (SUI) [2]



Thiem, Dominic (AUT) [5] a Kudla, Denis (USA) por 6-7 (2), 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3



Juan Martín Del Potro (ARG) [12] vs. Karen Khachanov (RUS) 6-4, 7-6 (3), 6-7 (7) y 6-4



Sandgren, Tennys (USA) vs. Wawrinka, Stan (SUI) [9]



Gojowczyk, Peter (GER) vs. Zverev, Alexander (GER) [4]



Berdych, Tomas (CZE) [19] a García López, Guillermo (ESP) por 6-3, 2-6, 6-2 y 6-3



Benneteau, Julien (FRA) a Goffin, David (BEL) [7] por 1-6, 7-6 (2), 6-1 y 7-6 (3)



Fucsovics, Marton (HUN) a Querrey, Sam (USA) por 6-4, 7-6 (2), 4-6 y 6-2



Gasquet, Richard (FRA) [29] a Sonego, Lorenzo (ITA) por 6-2, 6-2 y 6-3



Ramos Viñolas, Albert (ESP) [21] a Smyczek, Tim (USA) por 6-4, 6-2 y 7-6 (5)



Fognini, Fabio (ITA) [25] a Donskoy, Evgeny (RUS) por 2-6, 6-3, 6-4 y 6-1



Chung, Hyeon (KOR) a Medvedev, Daniil (RUS) por 7-6 (3), 6-1 y 6-1



Verdasco, Fernando (ESP) vs. Marterer, Maximilian (GER)



Kicker, Nicolás (ARG) a Lacko, Lukas (SVK) por 6-2, 7-5, 1-6 y 7-5



Mannarino, Adrian (FRA) [26] a Vesely, Jiri (CZE) por 6-3, 7-6 (), 5-7 y 6-3