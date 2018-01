Mayer dio pelea pero no pudo contra una soberbia actuación de Nadal Miércoles, 17 de enero de 2018 El tenista correntino jugó en buen nivel pero poco pudo hacer ante el número 1 del mundo. Así quedó eliminado del Australian Open.



Leonardo Mayer tenía una dificilísima parada en la segunda ronda del Australian Open enfrentando a Rafael Nadal. Pese a demostrar un buen nivel y un plan de juego claro, terminó perdiendo en tres sets.



El resultado fue 6-3, 6-4 y 7-6 (4) en dos horas y 36 minutos de juego. Pese a que el marcador final indica que fue en sets corridos, Mayer dio mucha pelea y no se rindió en ningún momento.



El "Yacaré" apostó a su potencia para intentar abrirse de oportunidades, pero en frente tuvo a un Nadal impecable.



"Es un rival incómodo, el juego que tuvo es para aplaudir. Golpeó muy fuerte la pelota y me ha generado algunas complicaciones. Pero yo cometí muy pocos errores" dijo Rafael Nadal al final del partido.



Fue el quinto partido entre el mallorquín y el correntino, todas en favor del número 1 del mundo.