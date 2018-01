“En salarios tenemos que ganarle a la inflación”

Miércoles, 17 de enero de 2018

El gobernador Gustavo Valdés reiteró ayer sobre la política salarial: “Vamos a seguir con la política salarial responsable, tenemos que ganarle a la inflación”.







En tanto, continúa el pago del plus remunerativo mensual de $3.300 de enero. El beneficio alcanza a 75 mil agentes, activos y pasivos, de la administración pública provincial, incluido jubilados municipales.

El adicional comenzó a abonarse ayer, para los agentes con su Documento Nacional de Identidad terminado en 0,1,2 y 3; continuará hoy, para quienes tengan el DNI finalizado en 4, 5 y 6; y mañana percibirán aquellos con documentos que terminen en 7, 8 y 9.

Con el pago del plus remunerativo, la Provincia vuelca otros $263 millones.

Sumado al adicional extraordinario de $500, el Gobierno de Corrientes acumulará una inversión salarial de $303 millones en los primeros 18 días de este año.

75 millones en 2 meses

El gobernador Gustavo Valdés decidió, a través del Decreto N° 171 firmado en diciembre pasado, prorrogar el beneficio de este plus extraordinario de $500 durante enero y febrero de este año. Esta resolución significó una inversión salarial extra de $75 millones.

Con la ejecución de la política salarial, la Provincia llegó a fin del año pasado a completar una inversión salarial de $21.620 millones, el doble de la inflación estimada, y significando un 40% más que lo invertido en 2016, que fue de $15.400 millones. Sólo en el último cuatrimestre de 2017, el Estado correntino invirtió $8.170 millones.