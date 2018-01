Provincia paga plus de $3.300 y acumula una inversión salarial de $303 millones en enero Martes, 16 de enero de 2018 “Comenzará abonarse este martes 16, para los agentes con sus Documento Nacional de Identidad terminados en 0,1,2 y 3; continuará el miércoles 17, para quienes tengan el DNI con finalizados en 4, 5 y 6; y el jueves 18 percibirán aquellos con documentos que terminen en 7, 8 y 9”, afirmó Vaz Torres.



El titular de la cartera económica correntina, Enrique Vaz Torres, dio detalles del pago del adicional remunerativo correspondiente a este mes, anunciado por el gobernador Gustavo Valdés.





Tal lo anunciado el viernes por el gobernador Gustavo Valdés, y diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia vuelca entre este martes 16 y jueves 18 unos 263 millones de pesos en el pago del plus remunerativo mensual de $3.300 de enero.



El beneficio alcanza a 75 mil agentes, activos y pasivos, de la administración pública provincial incluido jubilados municipales.



“El adicional comenzará abonarse este martes 16, para los agentes con sus Documento Nacional de Identidad terminados en 0,1,2 y 3; continuará el miércoles 17, para quienes tengan el DNI con finalizados en 4, 5 y 6; y el jueves 18 percibirán aquellos con documentos que terminen en 7, 8 y 9”, afirmó el ministro Vaz Torres.



Con el pago del plus remunerativo la Provincia vuelca otros $263 millones. Sumado al adicional extraordinario de $500, el Gobierno de Corrientes acumulará una inversión salarial de $303 millones en los primero 18 días de este año.







MÁS DE $1.500 MILLONES



“A fin de enero, con la liquidación de los haberes de este mes, sumado al plus extraordinario de $500 y al adicional remunerativo de $3.300, el Gobierno Provincial completará una inversión en de $1.860 millones”, adelantó el jefe de la cartera económica de Corrientes.



“El pago del plus remunerativo de $3.300 significa una inversión superior a los $263 millones; con el adicional extraordinario de $500, la Provincia vuelca otros $40 millones; y la nómina salarial es inversión mensual de $1.555 millones”, describió Vaz Torres.