Primera quincena del año con buena venta de pasajes en la terminal

Martes, 16 de enero de 2018

Uno de los puntos más concurridos es la localidad misionera de Puerto Iguazú. Desde allí, muchas personas se cruzan a la ciudad brasileña de Foz, para luego continuar viaje a otros puntos del vecino país. Buenos Aires es otro de los más elegidos por la gente.





Las boleterías de la terminal de ómnibus de la ciudad de Corrientes cerraron la primera quincena del año con buenas ventas y mantienen el nivel en las primeras horas de la segunda.



En una recorrida realizada ayer por época, los empleados de las distintas empresas de colectivos informaron que las primeras dos semanas del mes de enero tuvieron buenas ventas. Buenos Aires, Puerto Iguazú, Posadas y Formosa son algunos de los destinos más elegidos.

En lo que hace a la provincia de Corrientes, la localidad de Ituzaingó es uno de los lugares más concurridos por los turistas.

De acuerdo a los datos aportados por operadores turísticos, la mayoría de los habitantes capitalinos que eligen vacacionar, lo hacen desde los primeros días del año y hasta la primera semana de febrero.

Es por eso que la mayoría de los viajes se dan en enero. En este 2018, al margen de los que tienen poder adquisitivo para poder pagar un paquete, hay otros que prefieren ser más “gasoleros”.

Para llegar a Brasil, compran pasajes para viajar en colectivo desde la terminal de Corrientes y hasta Puerto Iguazú. De allí se cruzan hasta la localidad brasileña de Foz, para luego tomar otros destinos del vecino país.

Sin dudas que las playas “cariocas” son un atractivo para muchos argentinos. Los habitantes del Nordeste argentino, por la cercanía, buscan la manera de veranear a las múltiples ofertas que se presentan, sobre todo, los balnearios del Sur del Brasil.

Una de las empresas que hace el servicio desde Corrientes hasta Puerto Iguazú es Río Uruguay.

El encargado de la boletería de la estación de esta capital informó que en esta primera quincena de enero los pasajes más vendidos fueron a la ciudad misionera de Puerto Iguazú.

“La gente busca abaratar costos y una de las alternativas es llegar a Brasil, un tramo por colectivo y otro por avión desde el aeropuerto de Foz”, dijo José, trabajador de la mencionada firma.

El costo del boleto de colectivo desde la ciudad de Corrientes hasta la localidad misionera más importante en materia turística es de 826 pesos en el caso de optar por un micro de semicama y de $985 si eligen cama.

En esta firma, por día, salen ocho colectivos con destino esa localidad fronteriza de la provincia de Misiones.

Además, por estos días se registran muchos viajes hacia la ciudad correntina de Ituzaingó. También las estadísticas de la primera quincena arrojan que desde Posadas a la ciudad de la energía también se cortan muchos boletos.



En otra de las empresas que opera en la ciudad, se puede observar que hay muchos tickets cortados de Corrientes a Buenos Aires y viceversa. En el este caso el pasaje tiene un valor aproximado de 1.450 pesos.



Temporada atípica

De acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, durante las dos primeras semanas del año 5,7 millones de personas viajaron por Argentina. A pesar de que 1,5 millones partieron a Uruguay, Brasil y Chile, el período viene mejor que 2017. Hay precios para todos los bolsillos. Aunque para los que buscan turismo-shopping el país no es competitivo, para el resto sí. Comer, dormir y cargar combustible sale lo mismo o menos en la Costa Atlántica que en las playas vecinas.



La temporada 2018 viene presentándose con comportamientos atípicos. Los turistas viajan más salteado, estadías cortas pero con una o dos frecuencias en la estación veraniega, buscan playa, seguridad, precio, calidad, propuestas culturales y recreativas, además de cercanía. En función de esas variables se elige, y el balance para Argentina no está siendo malo. En los primeros quince días del año viajaron 5,7 millones de turistas por las diferentes ciudades del país, 6% más que en la misma época de 2017. Con una estadía promedio de 4,3 días (algo menor de lo habitual) y un gasto diario aproximado de $920, se llevan gastados $22.400 millones, 28,5% más que en la primera quincena de enero 2017.

Las ventas minoristas se mueven poco. Las familias compran reducido todo lo vinculado a rubros que no hacen a sus vacaciones y eso se nota en las calles, que si bien están repletas de gente, pocas circulan cargando bolsas. Los bares y restaurantes se mantienen con buena actividad.