Una familia volvía de sus vacaciones y fue asaltada cuando entraba a su casa

Martes, 16 de enero de 2018

Ocurrió el domingo por la tarde en la calle Pilar al 1400. El padre fue hospitalizado por un golpe de culatazo en la cabeza, mientras que la madre logró que los delincuentes se escaparan después de activar las alarmas vecinales





La inseguridad volvió a apoderarse del barrio de Mataderos. Esta vez, una familia fue víctima de un violento asalto en la puerta de su casa justo cuando regresaban de su vacaciones: pese a que no perdieron pertenencia de alto valor, el padre debió ser hospitalizado debido a un golpe con un culatazo recibido en la cabeza.



El hecho ocurrió el domingo cerca de las cuatro de la tarde en la calle Pilar al 1400. Un matrimonio junto a su hija de 10 años volvía a su hogar en una camioneta Pick Up blanca de alta gama después de disfrutar de sus vacaciones durante la primera quincena de enero. Justo antes de abrir la puerta, dos delincuentes se abalanzaron sobre ellos y quisieron agarrar a la pequeña.



Los dos delincuentes se encontraban armados con pistolas. Por eso, ante el temor de una posible tragedia, el padre intentó frenar a uno de los ladrones para defender a su hija y en ese momento fue cuando uno de los delincuentes le pegó un culatazo violento: le causó un fuerte corte en el cuero cabelludo y un traumatismo de cráneo, por lo que la víctima tuvo dificultades para reponerse.





En simultáneo, la madre de la familia cumplió un rol clave para que el asunto no revistiera una gravedad mayor. Mediante un dispositivo inalámbrico que posaba en su cartera, la mujer activó una de las alarmas comunales instaladas por los vecinos meses atrás.



Al presionar uno de los botones del aparato, se disparó el fuerte sonido en dos altoparlantes, lo que obligó a los dos ladrones a tomar las pertenencias que pudieron y salir corriendo.



"Esas alarmas son algo común en el barrio. Es que las necesitamos porque acá no nos protege nadie. Cuando uno ve algo sospechoso, activa esas alarmas. Después charlamos entre nosotros sobre lo que pudo ser", afirmó una vecina de la calle llamada Janet al canal Crónica.



"El domingo a esa hora yo no estaba en casa, llegué una hora después. No había un alma en toda la calle, no caminaba ni una cucaracha", agregó.



De acuerdo a las primeras informaciones, los ladrones se llevaron un bolso de la niña, una riñonera con una suma no muy importante de dinero y dos teléfonos celulares.





En tanto, el padre de la familia recibió el alta en el mismo día y los delincuentes fueron capturados por cámaras de seguridad de casas de la zona, a las pocas cuadras de haber cometido el asalto. En una de las imágenes se puede percibir cómo uno de los ladrones intenta guardarse una de las pertenencias robadas debajo de su ropa.