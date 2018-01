Ginóbili salió con un golpe en el juego contra Atlanta Lunes, 15 de enero de 2018 Justo el día en el que cierra la votación para los All Star, el bahiense sufrió una contusión en el muslo derecho y abandonó el duelo que los Spurs perdieron ante los Hawks por 102 a 99. La jugada desafortunada de Manu



Emanuel Ginóbili asustó a todos por un golpe que sufrió en un muslo que lo obligó a abandonar en el segundo cuarto del juego que San Antonio Spurs disputó ante Atlanta Hawks y que fue caída condición de visitante por 102 a 99.



"Manu Ginóbili sufrió una contusión en el muslo derecho y no regresará al juego de hoy", anunciaron desde la cuenta oficial de la franquicia texana. Posiblemente, Manu viaje directo a San Antonio y se perdería los próximos dos partidos de los Spurs en New Jersey y en Toronto.



El bahiense apenas pudo estar en cancha cuatro minutos, antes de sufrir un golpe en un bloqueo con su ex compañero Dewayne Dedmon. En las imágenes se ve cómo Ginóbili quiso seguir jugando pese a la molestia en su muslo pero segundos más tarde realizó señas al banco y se retiró directamente a los vestuarios.



Mientras se aguarda por los estudios que determinarán si hay una lesión o se trató solo de un golpe, la preocupación en San Antonio va en aumento, ya que la temporada no arrancó del todo bien en materia de lesiones. Tony Parker y Kawhi Leonard están ausentes en los Spurs con sendos problemas físicos.