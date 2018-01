El mensaje del papa Francisco a los argentinos Lunes, 15 de enero de 2018 En un breve escrito, el Sumo Pontífice no hizo referencia a una posible visita al país



Cuando el avión de Alitalia que traslada al Papa hacia Chile sobrevoló territorio argentino, Francisco envió un telegrama protocolar con un saludo para sus compatriotas, en el que evitó referirse a una posible visita a su tierra natal.



En el escrito, dirigido al presidente Mauricio Macri, el Pontífice envió sus "cálidos augurios" y bendición a la Argentina.



"Les pido por favor a todos ustedes que no se olviden de rezar por mí", indica el mensaje papal, horas antes de tocar tierra en Chile, donde era esperado para una visita de tres días antes de viajar a Perú el jueves.



"Mientras sobrevuelo el espacio aéreo argentino, extiendo a ustedes mis cálidos saludos y augurios y envío desde el corazón mis buenos deseos a toda la gente de mi madre patria, asegurando mi cercanía y bendiciones. Les pido por favor a todos ustedes que no se olviden de rezar por mí", dice el comunicado completo.





Francisco sobrevoló nueve países en su viaje desde Roma y por protocolo les envió telegramas a los jefes de Estados de todas esas naciones. Se trata de Italia, Francia, España, Marruecos, Cabo Verde, Senegal, Brasil, Paraguay y Argentina.



Se espera que el Sumo Pontífice arribe a Chile entre las 19 y las 20. Allí, en una visita de tres días, visitará Santiago, Temuco e Iquique y abordará temas como la corrupción y su preocupación por los pueblos originarios. Cuando llegue, será recibido por Michelle Bachelet y, previo paso por la parroquia San Luis Beltrán, se dirigirá hasta la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche.



El martes visitará el Palacio de La Moneda donde mantendrá, a las 8:20, un encuentro en el Salón Azul con Bachelet y el cuerpo diplomático. A las 10:30 presidirá una misa abierta que las autoridades anticipan que será multitudinaria (400.000 personas). Luego irá al Centro Penitenciario Femenino a las 16, donde conversará con 600 reclusas.



El miércoles viajará a Temuco, en donde es más intenso el conflicto con los mapuches que reclaman tierras. A las 10:30 oficiará otra misa masiva (390.000 personas) en el aeropuerto de Maquehue. Al mediodía almorzará con habitantes de La Araucanía, entre ellos mapuches chilenos y argentinos, en la casa madre de Santa Cruz.



Por último, el jueves partirá hacia Iquique y dará una misa en Campus Lobito, en donde se esperan 380 mil personas. Esta zona cuenta con una presencia importante de migrantes, una de sus preocupaciones centrales. Almorzará en la casa de retiros del Santuario de Lourdes y emprenderá el retorno hacia Santiago. Allí, a las 16:45 tendrá lugar una ceremonia de despedida en el aeropuerto antes de su partida a Lima, Perú.