River perdió ante Independiente Santa Fe en Miami

Lunes, 15 de enero de 2018

El equipo de Marcelo Gallardo perdió por 2-1 en la Copa Campeones de América 2018. Tesillo y Pajoy hicieron los goles del conjunto colombiano, mientras que Ignacio Scocco marcó el descuento





River perdió por 2-1 ante Independiente Santa Fe de Colombia en el partido amistoso que se jugó bajo el nombre Copa Campeones de América 2018 en el estadio Central Regional Park. El encuentro se jugó en Miami, Estados Unidos, donde el equipo de Núñez se encuentra realizando la pretemporada.



Marcelo Gallardo dispuso un equipo con titulares, aunque sin sus refuerzos estrella. Lucas Pratto y Franco Armani no fueron de la partida debido a que se sumaron recientemente a la pretemporada y aún están trabajando para ponerse a la par de sus compañeros. En ese marco, el arquero fue Germán Lux -debido a que Enrique Bologna está lesionado- y en el ataque jugó el colombiano Rafael Santos Borré.



River no tuvo un buen desempeño en la primera parte. El conjunto de Núñez estuvo muy impreciso y mostró poco peso ofensivo. Independiente aprovechó, además, sus desatenciones defensivas para pegar en dos ocasiones. William Tesillo abrió la cuenta a los 14 minutos con un cabezazo a la salida de un tiro libre. Sobre los 30′, Jhon Pajoy marcó al 2-0 con una definición por lo bajo en el área.



El segundo tiempo mostró una mejoría en el conjunto "Millonario", que aceitó sus circuitos de ataque. El dominio en el complemento fue claro, pero no alcanzó para remontar el resultado adverso. Ignacio Scocco hizo gala de su potencia goleadora al marcar el descuento a los 27 minutos con un estupendo remate al segundo palo del arquero.





Sobre los 36′, Enzo Pérez fue expulsado por doble amonestación y, en el último suspiro del encuentro, Gonzalo "Pity" Martínez tuvo en sus pies el empate que le hubiera permitido al equipo de Gallardo ir a los penales. Sin embargo, el tiro de emboquillada del futbolista se fue apenas alto y el duelo terminó con derrota para los de Núñez.



Formaciones iniciales:



River: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco, Rafael Santos Borré.



Independiente Santa Fe: Zapata; Arboleda, Tesillo, Moya, Valencia; Perlaza, Gordillo, Roa; Vargas; Morelo, Plata. El equipo es dirigido por el entrenador Gregorio Pérez.