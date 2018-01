Flamengo suspendió el contrato de Paolo Guerrero

Lunes, 15 de enero de 2018

La decisión será hasta que recupere la condición para jugar, por la sanción que recibió de la FIFA luego de un positivo en un control antidopaje





El Flamengo suspendió el contrato del delantero peruano Paolo Guerrero, sancionado por la FIFA por positivo en un control antidopaje, hasta que recupere la condición para jugar, según informó el vicepresidente jurídico del club carioca, Flávio Willeman.



"El Flamengo nada más que cumple con el contrato. El contrato está suspendido, está previsto en la legislación y en el contrato. Mientras el contrato esté suspendido, él (Guerrero) no recibe del club", manifestó Willeman en una entrevista al blog "Ser Flamengo" repercutida hoy por medios locales.



El directivo dijo que la decisión fue "muy bien recibida" por el capitán de la selección peruana porque "es justo" y "está en el contrato y en la legislación" reiteró.



Guerrero, de 34 años, está suspendido por la Comisión Disciplinaria de la FIFA desde el pasado 3 de noviembre tras dar positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, que está incluida entre los estimulantes prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



La sustancia se le detectó después de un control antidopaje al que se sometió el pasado 5 de octubre en Buenos Aires, donde disputó con su selección el partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 ante Argentina.



La decisión del Flamengo se basa en la conocida como Ley Pelé, que recoge que una entidad deportiva puede suspender el contrato de un profesional, quedando dispensada del pago de su remuneración en ese periodo, cuando el jugador sea impedido de actuar por un plazo superior a 90 días "como consecuencia de un acto de su exclusiva responsabilidad".





Además, de acuerdo con GloboEsporte, en el contrato de Guerrero con el Flamengo también existía una cláusula que preveía la suspensión del mismo en casos "desvinculados de actividades profesionales".



La sanción para el goleador fue inicialmente de un año, pero la Comisión de Apelación de la FIFA la redujo el pasado 20 diciembre para seis meses, lo que le permitirá tener posibilidades de disputar el Mundial de Rusia 2018.



No obstante, la defensa del delantero no se conforma y anunció entonces que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con objeto de buscar una anulación total del castigo. Willeman aseguró que el Flamengo, el equipo más popular de Brasil, acompaña el caso.