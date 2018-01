Viajaron menos argentinos de lo esperado a Chile

Lunes, 15 de enero de 2018

El movimiento de vehículos por el Paso Cristo Redentor se mantuvo fluido todo el fin de semana





Con motivo de la llegada del papa Francisco a Chile, autoridades viales de ambos países pusieron en marcha un plan destinado a agilizar el tránsito de vehículos en el Paso Internacional Cristo Redentor. Sin embargo, el movimiento en el cruce que une Argentina y el país vecino fue menor de lo esperado, y las demoras en las últimas horas no superaron los 20 minutos.



"Respecto de la visita del Papa, la verdad es que no hubo en este recambio la cantidad de gente que pensábamos que pasaría", dijo el coordinador argentino del corredor cordillerano, Néstor Majul, al diario Los Andes.



Además, el funcionario explicó que el operativo de refuerzo con más puestos para realizar trámites y así agilizar el tránsito hacia y desde el otro lado de la cordillera superó a la demanda real. "Armamos el despliegue pensando en una mayor repercusión, pero la verdad es que ha estado muy tranquilo", señaló.





Según publicó el diario mendocino, mientras que en el Complejo Los Libertadores, donde se realizan los trámites para ingresar a Chile, se pusieron en marcha 16 puntos de atención, en Horcones -del lado argentino- se habilitaron 22 puestos en los que ayer no hubo más de 15 minutos de espera. Además, la fluidez del tránsito también se notó ayer en el paso Pehuenche, en la localidad de Malargüe, por donde egresaron de Mendoza hacia Chile 331 personas en 100 vehículos.



De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, 866.104 argentinos viajaron al país vecino durante la primera quincena de enero, incluyendo los distintos pasos y aeropuertos.



Además, el organismo detalló que el viernes 14.909 personas cruzaron la frontera con Chile por el paso Cristo Redentor mientras que el sábado fueron 11.449 los turistas, con 12 colectivos exclusivos para la visita papal.





"Desde el viernes ha habido más ingresos desde Chile a Argentina que salidas desde nuestro país", apuntó Alejandro Diumenjo, titular de la delegación local de Migraciones.