El papa Francisco dijo que el viaje por Chile "no será difícil" Lunes, 15 de enero de 2018 Ya en viaje desde Roma hacia Santiago, donde arribará este lunes por la noche, la máxima autoridad del catolicismo aseguró que "tiene muchos amigos" en el país sudamericano. También explicó por qué repartió una foto del bombardeo nuclear a Nagasaki en 1945



"Para mí no será un viaje difícil. Estudié aquí y tengo muchos amigos y conozco bien Chile", comentó el papa Francisco a los 70 representantes de los medios de comunicación que viajan con él.



Sobre Perú explicó que sabía menos porque había estado solo tres veces "para convenios o reuniones". Francisco residió durante un año, en 1960, en Chile en el noviciado de los jesuitas.



El clima social en el país sudamericano se ha visto convulsionado tanto por los preparativos para la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica como por los ataques a templos y amenazas directas a la vida del Papa en las últimas semanas.



También se han hecho oír reclamos de grupos mapuches que están en contra de que Francisco oficie una misa en zonas que ellos reclaman como propias.



Lejos de hacerse eco de esas notas negativas, el Sumo Pontífice se limitó a hablar con los periodistas sobre el viaje que tienen en curso y por el mensaje antinuclear que les dejó a cada uno al abordar el vuelo.



"Tendremos tiempo para reposar y trabajar", dijo al recordar que es el vuelo más largo directo, 15 horas y 40 minutos (12.123 kilómetros) que tiene la compañía aérea Alitalia, así como también el más largo que ha realizado él durante su pontificado.



"Os deseo buen viaje. Me han dicho desde Alitalia que es el vuelo directo más largo que tiene Alitalia, 15 horas y 40 minutos. Gracias por vuestro trabajo que será duro, tres días en un país y tres en otro", señaló.



El mensaje antinuclear



Al inicio del viaje, a los periodistas se les distribuyó una fotografía y el papa explicó su significado después.



"La he encontrado por caso, es el 45 y es un niño con su hermanito muerto en la espalda esperando el turno ante el crematorio en Nagasaki después de la bomba. Me conmovió cuando la vi y solo quise escribir: el fruto de la guerra y pensé en imprimirla", dijo.



"Porque conmueve más que mil palabras", agregó.



Francisco después pasó a saludar a los 70 periodistas, fotógrafos y cámaras que le acompañan en este periplo latinoamericano.



Con información de EFE