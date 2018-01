Amado Boudou llegó a Comodoro Py tomando mate Lunes, 15 de enero de 2018 "Hoy se está persiguiendo al kirchnerismo, pasado mañana tal vez se persiga a otro", dijo el ex vicepresidente a los periodistas que lo esperaban

Diez minutos antes de las 9, el ex vicepresidente Amado Boudou ingresó este lunes a los tribunales de Comodoro Py a través del acceso ubicado sobre la calle Letonia. De camisa negra, jean y zapatillas se limitó a saludar con un "buen día" a los periodistas que lo esperaban.



"Hoy se está persiguiendo al kirchnerismo, pasado mañana tal vez se persigue a otro", dijo Boudou ante los medios y añadió: "Si hay alguien perseguido es Cristina. Ella y su familia están sufriendo un embate moustroso".



Apenas unos segundos antes de bajar de la camioneta Peugeot que lo trasladó, se dejó ver tomando mate junto a su abogado, Eduardo Durañona, quien lo acompaña durante el acto procesal en el que se notificará formalmente sobre su excarcelación, concedida la semana pasada por la Cámara Federal en dos causas.





El vicepresidente afirmó que "no tiene miedo" de volver a prisión porque está convencido de que las causas en su contra "tienen que ver con otros motivos".



Consultado por los medios sobre si Cristina Kirchner lo llamó tras su salida del penal de Ezeiza, Boudou apuntó: "Mi relación con Cristina, cuando fui ministro, director de ANSES, o vicepresidente, nunca la expuse y ahora tampoco la voy a hacer".



Además, señaló que los casos de José López o Ricardo Jaime vinculados a hechos de corrupción "son casos individuales" y no tienene que ver con una "cuestión orgánica" del partido.



Boudou fue liberado el viernes luego de 70 días con prisión preventiva durante los cuales estuvo alojado en el penal de Ezeiza. Tras recuperar la libertad, el ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner criticó a la Justicia. Fue acompañado por un centenar de militantes que fueron a esperarlo a la delegación policial ubicada en Madariaga y General Paz.