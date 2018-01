Independiente acordó con la figura de Ecuador

Domingo, 14 de enero de 2018

Héctor Maldonado, secretario General del club de Avellaneda, habló de las novedades del “Rojo” en el mercado de pases





Independiente, luego de ganar la Copa Sudamericana, tendrá un semestre plagado de competencias y buscará ser protagonista en todas las competencias que dispute. La entidad de Avellaneda jugará la Copa Libertadores, la Recopa ante Gremio, la Suruga Bank, el torneo local y la Copa Argentina.



Pese a la salida de Ezequiel Barco al Atlanta United a cambio de 15 millones de dólares (la segunda mejor venta en la historia de la institución) y los arribos de Emanuel Brítez y Braian Romero, el Rojo va por más en este mercado de pases.



Héctor Maldonado, secretario general de Independiente, en diálogo con TyC Sports dio detalles del mercado de pases.





"Seguramente se cierre la llegada de Gaibor. Hay un acuerdo de palabra", aseguró el dirigente sobre una de las apuestas de Ariel Holan para este semestre. El ecuatoriano, un habitué en las convocatorias de la Selección de su país, es la figura del Emelec.



El nacido en Montalvo tiene 26 años y se desempeña como volante ofensivo. Al director técnico lo seduce por su buena pegada y porque en su club viene de cumplir a la perfección la función de unir el mediocampo con la delantera.





El mandatario confirmó que en las próximas horas comenzarán las tratativas que si llegan a buen puerto serán una de las bombas del mercado. "Vamos a hacer una oferta por Fernando Belluschi". La intención en el Rojo es negociar con San Lorenzo y no tener que hacer uso de la cláusula de rescisión (ronda los 5 millones de dólares).





"Tenemos todo acordado con Lanús por Alejandro Silva, faltan algunos detalles en el contrato del jugador. Seguramente el lunes trataremos de cerrarlo", sentenció Maldonado. La transacción por el polifuncional uruguayo rondaría los 2.5 millones de dólares.





Sin embargo, no todas son buenas noticias. El secretario general prácticamente descartó los arribos de Silvio Romero e Ismael Chuco Sosa. "Por Romero no hay nada y por Sosa hicimos una oferta, pero nos dijeron que no es posible".