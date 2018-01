"En una final no se pueden errar pelotas fáciles" Domingo, 14 de enero de 2018 El tandilense fue autocrítico respecto de su juego tras la caída ante Roberto Bautista Agut



Juan Martín del Potro tuvo una gran primera semana de competencia en la temporada 2018, pero no pudo coronarla con un título. El tandilense perdió la final del ATP 250 de Auckland ante el español Roberto Bautista Agut e hizo una autocrítica respecto de los factores que lo llevaron a quedarse a las puertas de la consagración.



"Estuve jugando a la noche todos los partidos. Con este sol y esta humedad fue difícil para mí", confesó Del Potro, quien a partir del lunes volverá a estar en el Top Ten del ranking ATP.



El partido no comenzó bien para "La Torre", que recién pudo regularizar su juego en el segundo parcial. Una serie de errores del argentino en el final del tercer set le dieron el triunfo al español (número 21° del escalafón) por 6-1, 4-6 y 7-5.



"Roberto empezó muy bien. Se movió muy rápido desde la base y estuvo mucho mejor que yo. Luego mi juego mejoró un poco pero no pude jugar aún mejor. Él lo hizo bien en el final del juego y yo cometí errores fáciles. En las finales no se pueden errar pelotas fáciles", se reprochó Del Potro, quien felicitó a su adversario por el título y lo calificó como "un gran campeón".



A partir de este domingo, Del Potro ya se meterá de lleno en su debut en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Será su primera presentación en Melbourne desde el 2014 y jugará en la primera ronda ante el estadounidense Frances Tiafoe (79°).