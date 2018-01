Pampita prepara un festejo a lo grande para recibir los 40 Viernes, 12 de enero de 2018 La top model, cuyo cumpleaños es el próximo 17 de enero, volará a Cancún para festejar en un hotel All Inclusive junto a tantas amigas como los años que celebra



Los 40 suelen ser una edad especial en la vida de toda mujer. Por eso, a punto de convertirse en señora de las cuatro décadas (como inmortalizara Ricardo Arjona con su célebre tema), Pampita prepara un festejo a lo grande.



Según trascendió, la top model volará a Playa del Carmen para celebrar junto a 40 amigas en uno de los destinos más paradisíacos del Caribe.





"Pampita se iría del 16 al 22 de enero a un lugar increíble, ¡Playa del Carmen! La comitiva es de 40 personas y cada uno se paga su pasaje de avión. Pampita va a viajar en primera. Ella les pidió a varias revistas de actualidad que le paguen dos pasajes en primera a cambio de las fotos, pero le dijeron que no había presupuesto", adelantó Andrea Taboada, una de las integrantes del panel de Los Ángeles de la Mañana.





"El hotel es canje, seguramente con agradecimientos en las redes sociales. Y es un hotel All inclusive. Van sólo mujeres y Pampita les regala el hospedaje", agregó la periodista.



En tanto, Ángel De Brito aportó la cifra que gastarán las selectas invitadas en el vuelo a las playas mexicanas, que ronda los 35 mil pesos por cabeza. Por lo cual, el grupo invertirá en total nada menos que cerca de un millón y medio de pesos para estar cerca de la agasajada en una fecha más que especial para ella.