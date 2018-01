Quitarán la tecnología en el fútbol francés por un grave error

Sábado, 13 de enero de 2018

Las autoridades de la liga decidieron poner fin a la implementación de la tecnología, luego de fallos importantes en la copa nacional







La tecnología fue tan reclamada por unos como criticada por otros y, en Francia, parece que no tendrá mucho más lugar en el futuro. Se proyectaba la implementación del VAR (videoarbitraje) para la temporada que viene, pero tras serios fallos en partidos por la Copa de la Liga, las autoridades determinaron quitar el llamado ojo de halcón, que estaba siendo utilizado hasta ahora.



"La GTL (tecnología con línea de gol) registró dos errores graves. Se trata de anomalías inaceptables", declaró Didier Quillot, director general ejecutivo de la Liga de Fútbol Profesional. La decisión de que el ojo de halcón quede obsoleto contó con la venia de la FIFA y de la dirección técnica de arbitraje de Francia.



Errores de la tecnología que se venía aplicando en dos encuentros disputados en diciembre por la Ligue 1 pusieron en tela de juicio su continuidad. Y la gota que rebalsó el vaso fue en el duelo entre el Amiens y el Paris Saint Germain por la copa nacional.





Allí Adrien Rabiot convirtió el segundo tanto de cabeza para los parisinos, pero el árbitro tuvo que anularlo porque su reloj no vibró, pese a haber notado que el arquero rival había sacado la pelota de adentro del arco tras estrellarse en un poste. Finalmente dio marcha atrás y concedió el gol para el equipo visitante.





Además, en Angers-Montpellier el juez de turno sintió la vibración cuando en realidad el balón no había cruzado la línea de gol. Ahora, estudiarán si dan lugar al VAR de cara a la 2018/2019.