La exorbitante cláusula de Lautaro Martínez y la costosa zaga central

Sábado, 13 de enero de 2018

La "Academia" blindó a su figura en más de 20 millones de dólares. Además, invirtió más de lo pensado en las contrataciones de Sigali y Donatti. El equipo de Coudet debutará mañana ante Temperley





El presidente de Racing, Víctor Blanco, firmó la renovación de contrato de Lautaro Martínez, a quien consideró "la joya que tiene el fútbol argentino" y que vale "más de los 20 millones de dólares" que le colocaron en la nueva cláusula de rescisión.



"Hay media docena de equipos que lo quieren y lo van a tener que venir a buscar con la nueva cláusula que se firmó", dijo el dirigente luego de sellar el nuevo contrato, que además del mencionado artículo, incluye una mejora importante en el sueldo del goleador.



En diálogo con TyC Sports, Blanco manifestó: "Es un jugador distinto que está para jugar en la liga que decida". Al ser consultado acerca de cuánto tiempo permanecerá el delantero en Racing, el presidente de la Academia expresó: "Se va a quedar hasta el 30 de junio como mínimo para jugar la Copa Libertadores. Vamos a poner una cláusula que indique que hasta ese día no se puede ir".



"Llegaron ofertas del Inter y el Atlético de Madrid. Pero no es lo que quiere Racing en este momento. Queremos que Lautaro juegue la Copa. Es nuestro deseo y él lo manifestó también", agregó en su discurso, y declaró: "No pensamos en un reemplazante de cara al futuro, porque si seguimos adelante en el certamen continental vamos a realizar una nueva negociación para que se quede hasta el final de la Libertadores".



Por otro lado, también se refirió a la plata que gastaron otros clubes, como River o Boca, para reforzarse en este mercado. "Cada club administra sus finanzas. River lo está haciendo y muy bien. Cada club tiene su presupuesto y, de acuerdo a eso, se manejan. Racing no está en a ese nivel de poder hacer esas erogaciones. También le damos prioridad a mucho que nos está faltando. Nosotros tenemos que hacer un balance, ser equilibrados, y armar el mejor plantel para pelear de igual a igual. En la cancha después somos 11 contra 11", finalizó.



El punto contradictorio surgió en la inversión que hizo la institución en la zaga central, al incorporar a Leonardo Sigali y Alejandro Donatti en una cifra cercana a los 4 millones de dólares, por dos defensores que en principio no tienen valor de reventa por su longevidad. Neri Cardozo y Nery Domínguez, en cambio, llegaron al club sin costo. El ex Boca lo hizo en condición de libre y el volante con pasado en Independiente arribó a préstamo del Querétaro, dueño de su pase.