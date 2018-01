El fiscal Guillermo Marijuan rechazó las excarcelaciones de Esteche y Khalil Jueves, 11 de enero de 2018 El fiscal Guillermo Marijuan rechazó hoy los pedidos de excarcelación planteados por el ex líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, y el supuesto lobbista iraní Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, detenidos en el marco de la causa por el Memorándum con Irán.



Esteche está preso en el penal de Marcos Paz y Khalil en la cárcel de Ezeiza. Las defensas de ambos habían planteado el pedido de excarcelación que fue denegado esta tarde por Marijuan.



Horas antes, la Cámara Federal porteña había rechazado el pedido de excarcelación en la misma causa del ex secretario de la Legal y Técnica del kirchnerismo, Carlos Zannini, quien seguirá etenido en el penal de Ezeiza. La Cámara consideró que no se modificaron los riesgos procesales que se tuvieron en cuenta para ordenar su detención.



Un día antes, en cambio, el juez Sergio Torres, quien durante estos días subroga al juez Claudio Bonadio, había otorgado de manera "extraordinaria" la excarcelación a Héctor Timerman por "razones humanitarias" para que viaje a los Estados Unidos a continuar con su tratamiento contra el cáncer que lo aqueja desde hace largo tiempo.





Zannini, Esteche y Khalil, junto al piquetero Luis D'Elía, están procesados con prisión preventiva en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.



Bonadio también ordenó la detención de la Cristina Kirchner. Y después lo confirmó la Cámara Federal. Pero la ex presidenta sigue en libertad porque el Senado se negó a tratar su desafuero.