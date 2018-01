Qué deparó el sorteo para los siete argentinos del cuadro principal Jueves, 11 de enero de 2018 Guido Pella tendrá el inicio más complicado pero Del Potro no podrá relajarse. Federer defiende el título que en 2017 conquistó ante Rafa Nadal. Djokovic regresa con la esperanza de recuperar su mejor nivel



El Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2018, anunció la conformación del cuadro masculino y femenino de la competencia que se disputará desde el 15 y hasta el 28 de enero, sin la participación del británico Andy Murray, quien días atrás anunció su baja por lesión, pero que tendrá en escena a Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, entre otros.



El español, número uno del mundo, debutará con el dominicano Víctor Estrella Burgos. El suizo, por su parte, lo hará ante el esloveno Aljaz Bedene y el serbio, que estuvo ausente durante gran parte de 2017 por lesión, se presentará frente al norteamericano Donald Young.





Cabe mencionar que Federer defenderá el título que ganó en 2017 tras imponerse en una inolvidable final ante Rafa Nadal por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3.





El primer grande de la temporada tendrá además en su cuadro principal a siete argentinos entre los cuales se destaca la presencia de Juan Martín Del Potro, de regreso en el Top Ten luego de casi tres años y medio, quien debutará ante el joven norteamericano Frances Tiafoe.





El debut de los argentinos en el Australian Open:



Leonardo Mayer (ARG) vs Nicolas Jarry (CHI)



Diego Schwartzman (ARG) vs Dusan Lajovic (SRB)



Federico Delbonis (ARG) vs Gilles Muller (LUX)



Guido Pella (ARG) vs Dominic Thiem (AUT)



Horacio Zeballos (ARG) 104 vs Fabio Fognini (ITA)



Juan Martín Del Potro (ARG) vs Frances Tiafoe (USA)



Nicolás Kicker (ARG) vs Marton Fucsovics (HUN)