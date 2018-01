Murió ahogado un bebé que se cayó en la pileta de una guardería

Miércoles, 10 de enero de 2018

Tenía 18 meses. Falleció luego de caer dentro de una pileta de lona. En otro episodio similar, otro niño cayó en una pileta de una casa y se encuentra en grave estado





Un nene de 18 meses murió esta madrugada tras caer dentro de una pileta de lona de una guardería en la localidad de Anisacate, Córdoba. El trágico episodio sucedió el martes cuando el menor jugaba alrededor de la pileta junto a otros niños de la guardería y, por causas que aún no se determinaron, cayó en su interior.



El personal del establecimiento advirtió la situación minutos después y trasladó al nene hacia un centro asistencial de Anisacate, donde le practicaron maniobras de reanimación.



En diálogo con TN, Luciano Parietti, director del Hospital de Niños de Anisacate, informó que el niño ingresó con asfixia por inmersión y con mucho compromiso neurológico. "Lamentablemente no se pudo rescatar a tiempo, ya que estuvo mucho tiempo inmerso".



Por su parte, otro bebé de un año y dos meses se encuentra en grave estado en el Hospital Infantil de Córdoba luego de ser encontrado por su madre en la pileta de su casa en el barrio Argüello.





Viviana Dotti, directora del centro de salud, contó a Cadena 3 que si bien el niño llegó compensado, todavía se encuentra internado en terapia intensiva en grave estado: "Está en estado crítico. Son horas determinantes y estamos luchando", aseguró.



Además, la doctora agregó que "no hace falta ni gran superficie ni gran cantidad de agua para que un niño se ahogue" y advirtió que "es importantísimo no perder la mirada en estos niños".