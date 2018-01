Nuevos allanamientos en Buenos Aires y en Uruguay a Marcelo Balcedo

Miércoles, 10 de enero de 2018

Los operativos se realizan en la mansión "El Gran Chaparral", en Pirápolis, y en cajas de seguridad del Banco Columbia, en el micro centro porteño





El juez Ernesto Kreplak ordenó allanar el Banco Columbia para registrar el contenido de cuatro cajas de seguridad que pertenecen al Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), cuyo titular, Marcelo Balcedo está preso en Uruguay, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. El operativo está cargo de la Gendarmería.



En la causa hay reportes de extracciones millonarias de las cuentas bancarias del gremio a cargo de la mano derecha de Balcedo, Mauricio Yebra, también detenido.



La Justicia ya había encontrado cerca de 400 mil dólares en la caja de seguridad que tenía Balcedo en su chacra de Uruguay.



El lunes, el juez Kreplak había allanado la concesionaria de autos "El Chaqueñito", que seria de Balcedo. Adentro del local había una flota de 21 autos, varios de alta gama, y una moto de agua. Dos de los vehículos tenían una prohibición para circular. Pero el dato más llamativo, según reveló ayer este medio, fue una Ford Ranger, con patente FGL 225, a nombre de la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano de Catamarca.





A la par de los operativos que se realizan en Buenos Aires, Interpol, junto a la Policía Nacional de Uruguay (PNU) inició un nuevo allanamiento en "El Gran Chaparral", una de las mansiones que Balcedo tiene en el vecino país.



El procedimiento se originó luego de que un ex empleado del sindicalista apresado hubiera confesado que realizó "cinco pozos de gran tamaño" en el lugar. Cuando le preguntaron el motivo de las excavaciones, contestó: "Me dijo que era para enterrar las ramas de la poda". Sin embargo, la Justicia sospecha que podría haber algo más.



Es por eso que la PNU, por orden de la fiscal Sabrina Flores, llegó hasta la vivienda con perros entrenados para olfatear el terreno y saber si el sindicalista enterró dinero durante todos estos años.







En lo alto del Cerro de los Burros, elevación natural que conforma el paisaje de Piriápolis, Uruguay, el secretario general del Soeme y empresario periodístico detenido construyó "El Gran Chaparral", un verdadero fuerte con lagunas artificiales, un zoológico y hasta una pista de aterrizaje.



Los vecinos del lugar aseguraron que, muchas noches, escucharon el ruido de aviones sin luces que sobrevolaban muy bajo el lugar.



El Cerro de los Burros fue declarado como Patrimonio Departamental, ante una iniciativa de la comisión vecinal. En la falda y la cima del cerro se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Uruguay, y Balcedo habría alambrado parte de un terreno que no le correspondía, lo cual le trajo problemas con los vecinos.





En el allanamiento, también participó la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA), constatando otra denuncia que aseguraba que Balcedo poseía animales exóticos dentro de la chacra.