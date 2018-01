Tremenda revelación: "Daniel Osvaldo se quiso suicidar" Miércoles, 10 de enero de 2018 La vedette sorprendió con sus declaraciones al hablar de su amigo y ex pareja de Jimena Barón



Pamela Sosa, en medio de los rumores de romance con el ex futbolista de Boca, sorprendió con sus últimas declaraciones.



"Es totalmente diferente la imagen de lo que conocí de él, de lo que se dijo. Y me dio mucha angustia porque ha pasado por momentos límites. Ha querido irse. Se quiso suicidar", expresó en una nota con el programa Infama (América).



La vedette, en la charla, dio más referencias del vínculo con el ahora cantante: "Me parece una persona súper sensible, muy buena persona", contó y luego agregó: "No voy a ponerme a discutir para nada ni con Jimena Barón ni con las ex. Cada pareja es una historia aparte".



Sosa, sin nombrarla, cuestionó a la ex de Osvaldo: "Cuando tenés un hijo hay que pensar en eso y no llevarlo a los medios porque el día de mañana lo puede ver. El que lo lleva a los medios es un egoísta porque piensa en uno mismo".





En la actualidad, Osvaldo disfruta de su vida como músico. Es líder y vocalista de la banda Barrio Viejo que ya lleva varias presentaciones en todo el país.