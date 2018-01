"Tengo el registro pero dejé de manejar, me hice cargo del quilombo" Miércoles, 10 de enero de 2018 Luego de tener varios accidentes, el cantante tomó esta determinación cuando escuchó a una de las Madres del Dolor pedir en televisión que no manejara más



Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, ha tenido una vida agitada, típica de un rockstar. En los últimos tiempos protagonizó varios escándalos, que incluyeron accidentes viales e internaciones. La última vez que estuvo hospitalizado fue el pasado 31 de diciembre, y hubo muchas especulaciones con respecto a su estado de salud.



"No pasó nada grave. Yo a veces no salgo a aclarar nada porque son delirios los que se dicen. Ponele: si mandan una ambulancia a mi casa, ya se empieza a hacer un debate de si me agarró un brote psicótico, como escuché por ahí, y nada que ver. Tenía un golpe de calor y nada más", dijo en una entrevista con Clarín. "Aparte ya sé cómo son las reglas del juego. Me la fumo cuando voy a una clínica y que lo pasen en todos los medios, porque hice un montón de cagadas. No me quejo, pero tampoco puedo salir a aclarar que no tengo brotes psicóticos o infartos al corazón…".





El ex líder de Tan Biónica ha contado de manera pública su problema con las adicciones. Chano se define como un "rockstar millennial" que intenta vivir una vida sana, a pesar de las tentaciones que lo rodean todo el tiempo: "Como sano, salgo a correr, hago deportes… Hablando en serio, he tenido problemas porque me gusta la noche, me gusta el estilo de vida. Ahora, la noche, con drogas la paso mal. Es mi mensaje para el mundo. La noche con falopa a mí me hizo muy mal. Me hizo estar re solo. Me hizo perder oportunidades de mujeres. De proyectos de familia. De minas que me dijeron 'Qué boludo fuiste'. Y asumo que la hice mal. Mi mensaje para el mundo es ese…".





En 2015 el músico vivió un confuso episodio cuando chocó contra cuatro vehículos estacionados en el barrio de Belgrano. Terminó internado con graves heridas, pero luego se recuperó y fue absuelto por la Justicia. En 2016 colisionó contra un camión en Cañuelas y también fue hospitalizado. En 2017, volvió a chocar contra dos autos estacionados en Saavedra y tenía la licencia vencida. Tras haber tenido estos accidentes, tomó la determinación de no conducir más: "Tengo el registro, pero dejé de manejar. No manejo más. Me hice cargo del quilombo. Y no puedo culpar a nadie más que a mí cuando choqué doscientos autos e hice el choque más espectacular de la historia metiéndome debajo de un camión. Si hice esas cosas, no puedo andar quejándome de lo que digan o no. Porque si vos hacés alguna, te la bancás. Me re jode estar tomando taxis todo el día o tener chofer y que me invada mi intimidad. De hecho, tengo un cuatriciclo en la quinta, pero jamás lo uso por la calle".





Pero Santiago explicó cuál fue el verdadero motivo que lo llevó a tomar esta drástica decisión: "Fue por una señora que escuché en una entrevista que le hicieron a las Madres del Dolor (son aquellas mujeres que perdieron a sus hijos). Y esta señora, en televisión, pedía que yo no manejara más. La verdad es que me llegó lo que dijo. Si el día de mañana decido volver a manejar voy a hablar con las Madres del Dolor… Ahí es cuando los memes y todos los chistes quedan de lado. Porque no es joda. A ellas se le murieron hijos y ahí dije 'Chau loco, no manejo más; me rescato y me la fumo'. Tal vez sean tres años, cinco o diez hasta que vuelva a manejar. Pero no puedo estar manejando por la calle porque a mí me conoce todo el mundo y también me prestaría a que me saquen fotos… Es invasivo".



Luego de someterse a varios tratamientos médicos para poder dejar los excesos, el intérprete aseguró que en este momento está muy bien de salud: "Estoy absolutamente sano. Como quiero y tenía que estar. En la condición mental y física que estaba en el momento más alto de mi carrera cuando tocaba en Tan Biónica. Quizás debería fumar menos puchos…​".



Asimismo, Chano contó qué tipo de entrenamiento realiza para estar en forma: "Como sano, corro por las mañanas. Me cuido. Además, tengo un médico, Manuel Molina, que es decodificador. Cuando tratamos mis adicciones, él habló con mi vieja y le preguntó cómo fue su embarazo antes de tenerme. Si había pasado algo. Y mi mamá le dijo al doctor que durante el embarazo tuvo toxoplasmosis o alguna cosa parecida y que por eso tuvo que tomar remedios y que ese remedio me salvó la vida. Mi cerebro grabó eso. Como que a mí los químicos me salvan. Entonces, yo estoy tratando de desactivar esa decodificación. De que no necesita nada mi cuerpo. Cuando tiene alguna sed, que no se confunda el agua y el hambre con otra cosa…".





Lo más extraño que hizo para sentirse mejor fue utilizar una cámara hiperbárica que, según dijo, se usa en el mundo deportivo para acelerar los tiempos de recuperación de las lesiones. "Lo que a mí me hace es favorecer el flujo circulatorio cerebral. Es decir, desintoxico los años que yo tuve de locura a través de oxigenación. Me meten en esa cámara y la presurizan como un avión: esto lo hago tres veces por semana. Por mi conducta de inquieto, me cuesta estar dos horas adentro del aparato, pero como me levanto muy temprano aprovecho también para hacer una siesta", señaló.



Por último, manifestó que tiene muchas expectativas de realizar el concierto gratuito que dará en el Parque Camet de Mar del Plata, para lanzar su carrera como solista el próximo 23 de enero: "Es que fue un desafío gigante lanzarme como solista. Me propuse armar el Barcelona y ponerme a mí de 10. Y lo hice. Ahora hay que salir a la cancha. No sé si voy a jugar como Leo (Messi), pero me armé la mejor banda que hay. Nadie estaría dispuesto a pagar a pagar la plata que yo invertí en esta banda. Al principio pensé que me iba a costar hacer sonar la banda como yo quería, pero la verdad explota. Por ahí es un delirio y mi compañía apuesta y se funde, y yo también, pero estoy apostando a que este proyecto esté a la medida de lo que fue Tan Biónica… Es más, quiero tener más volumen que mi grupo anterior. Quiero llegar más a la gente. Y ese es mi desafío: formar el grupo más grande en toda América".