Valdés renovó su apuesta por los carnavales como política de estado

Miércoles, 10 de enero de 2018

El Instituto de Cultura confirmó ayer la participación de Provincia en la organización de los carnavales que tradicionalmente llevó adelante la Comuna capitalina junto con los comparseros. Además, manifestó su deseo de integrar el “espíritu chamamecero”.





El Go­bier­no Pro­vin­cial con­fir­mó ayer su par­ti­ci­pa­ción en la or­ga­ni­za­ción de los Car­na­va­les Co­rren­ti­nos edi­ción 2018. Con el al­ma­na­que co­mo fac­tor de­ter­mi­nan­te, se­rá el “Mo­mo” quien co­la­bo­re con cris­ta­li­zar la pre­mi­sa de cam­pa­ña pro­mo­vi­da por ECO+Cam­bie­mos, por co­or­di­nar la­bo­res en­tre (Na­ción) Pro­vin­cia y Mu­ni­ci­pio.





El cli­ma pre­car­nes­to­len­do per­mi­tió a Gus­ta­vo Val­dés re­a­li­zar los pri­me­ros pa­sos fir­mes en el sen­ti­do de lo que fue­ron sus pro­pues­tas co­mo can­di­da­to al car­go que ejer­ce des­de el pa­sa­do 10 de di­ciem­bre.

“Es­ta ex­pre­sión cul­tu­ral es pa­ra no­so­tros po­lí­ti­ca de es­ta­do”, con­si­de­ró Val­dés du­ran­te la pre­sen­ta­ción for­mal del even­to pa­ra es­te año, que en la oca­sión mar­có un he­cho his­tó­ri­co al te­ner co­mo se­de la Ca­sa de Go­bier­no pro­vin­cial.

Se tra­tó de un “re­co­no­ci­mien­to his­tó­ri­co” en sí mis­mo, que apa­ren­te­men­te no se ago­ta­rá allí.

Ayer por la ma­ña­na, el pre­si­den­te del Ins­ti­tu­to de Cul­tu­ra, Ga­briel Ro­me­ro, con­fir­mó que Pro­vin­cia co­la­bo­ra­rá en for­ma di­rec­ta con la or­ga­ni­za­ción de los Car­na­va­les 2018, al se­ña­lar que “el go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés anun­ció que co­la­bo­re­mos apor­tan­do la téc­ni­ca”, que se­gún ex­pli­có, con­sis­te en “cier­ta pues­ta en es­ce­na que ha­ce­mos en el cha­ma­mé, tam­bién lo ha­ga­mos en el car­na­val”, de­claró.



Con vis­tas a ello, el fun­cio­na­rio ade­lan­tó que el pró­xi­mo lu­nes man­ten­drá un en­cuen­tro con com­par­se­ros “pa­ra que ver de qué ma­ne­ra po­de­mos avan­zar”.

Agre­gó que con el mis­mo ob­je­ti­vo pre­vé en­ta­blar diá­lo­go con “la em­pre­sa que tra­ba­ja en la Fies­ta Na­cio­nal del Cha­ma­mé, pa­ra que no de­sar­men las pan­ta­llas gi­gan­tes cuan­do ter­mi­ne el fes­ti­val, y que si­gan ins­ta­la­das has­ta el car­na­val”, de­ta­lló Ro­me­ro.

“El car­na­val co­mo po­lí­ti­ca de es­ta­do” es un te­ma muy pre­sen­te en la agen­da del Man­da­ta­rio, in­clu­so des­de an­tes de en­trar en fun­cio­nes. El pro­pio Val­dés ade­lan­tó a épo­ca su in­ten­ción de con­so­li­dar es­ta fies­ta con me­di­das con­cre­tas, du­ran­te la úl­ti­ma cam­pa­ña po­lí­ti­ca, ini­cia­ti­va que rei­te­ró lue­go en va­ria­das en­tre­vis­tas a dí­as de asu­mir la pri­me­ra Ma­gis­tra­tu­ra pro­vin­cial.

La pre­sen­ta­ción ofi­cial en Ca­sa de Go­bier­no con la pre­sen­cia de au­to­ri­da­des ca­pi­ta­li­nas fue una cla­ra mues­tra en ese sen­ti­do, pe­ro tam­bién una fuer­te se­ñal en ma­te­ria po­lí­ti­ca.

En la oca­sión, y por cues­tio­nes de al­ma­na­que, es el “Rey Mo­mo” quien per­mi­te a Val­dés y el in­ten­den­te ca­pi­ta­li­no Eduar­do Tas­sa­no, co­or­di­nar ac­cio­nes en el mar­co de la pro­pues­ta de ali­ne­a­mien­to en­tre los di­fe­ren­tes ni­ve­les es­ta­dia­les, por ca­so, Pro­vin­cia y Mu­ni­ci­pio. No con­for­me con es­to, aña­dió un de­sa­fío adi­cio­nal: in­te­grar el cha­ma­mé.

Val­dés rei­te­ró su in­ten­ción de in­te­grar am­bas ex­pre­sio­nes cul­tu­ra­les ayer, du­ran­te su par­ti­ci­pa­ción en el úl­ti­mo en­sa­yo que cum­plió el ba­llet ofi­cial de la 28ª Fies­ta Na­cio­nal del Cha­ma­mé en el Te­a­tro Ve­ra.

“Que­re­mos que el ba­llet par­ti­ci­pe del Show de Com­par­sas”, ma­ni­fes­tó el Go­ber­na­dor a los bai­la­ri­nes y pú­bli­co pre­sen­te.



