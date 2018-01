Llevan perros a oler el jardín de Balcedo: sospechan que enterró plata

Martes, 09 de enero de 2018

Lo ordenó el fiscal de Crimen Organizado de Montevideo en la casa de "El Gran Chaparral".



Desde que lo detuvieron, el jueves pasado en su lujosa chacra de Playa verde, a más de 30 kilómetros de Punta del Este, se rumoreaba que Marcelo Balcedo tendría siete millones de dólares en efectivo en varios cofres.



Esas puertas todavía no se abrieron. Y aunque ese monto figura en un registro que llevaba el propio sindicalista argentino, su papel en la causa por lavado y vaciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) se complicaría aún más y por dólares que están lejos de esas cajas fuertes.



El sindicalista Balcedo, el día de su detención. Tenía armas y plata.



Ahora la Justicia uruguaya investiga dos sospechosos pozos que Balcedo habría pedido hacer en su chacra meses antes de su detención. Según puso saber Clarín, el fiscal de Crimen Organizado en Montevideo solicitó que se verifique "si hay tierra removida" y que se lleven perros para huelan el dinero que podría estar enterrado o que detecten ese rastro si alguna vez estuvo ahí.



Se trataría de dos pozos de dos metros de profundidad y 4 metros de longitud, "con forma de cubo", hechos en la zona trasera de la chacra, que da hacia un monte. Según trascendió, el propio Balcedo le dijo a la persona que los realizó que "era para tirar las ramas de las podas de los árboles". Pero el dato llamó la atención de las autoridades de Interpol y Crimen Organizado de Uruguay.



Los agentes están desde ayer enfocados en la búsqueda y el peritaje de esos pozos.Además, requirió toda la información sobre cuentas, sociedades anónimas e individuos que figuran como titulares de los autos de alta gama -entre ellos una Ferrari y un Mercedes-Benz- incautados en esa mansión ubicada sobre un cerro y en una propiedad de 90 hectáreas valuada en más de US$ 5 millones.



Según dijo uno de los abogados defensores a Montevideo Portal, esos cofres podrían abrirse en las próximas horas pero los abogados no habrían sido notificados aún formalmente.



Parte del arsenal que le encontraron a Balcedo en su casa.



Durante el allanamiento en "El Gran Chaparral" fue cuando encontraron llaves de varios cofres en tres instituciones financieras de Montevideo y Punta del Este.



El fantasma de la plata enterrada tiene en la Argentina dos antecedentes frescos: la Justicia buscó dinero en propiedades de Lázaro Báez en la Patagonia y de Milagro Sala en Jujuy. Al empresario K le encontraron pruebas de que había construido una bóveda. A la líder de la Tupac Amaru, no.