Cinthia nombró a Sol como "Reina del hilo dental de oro"

Martes, 09 de enero de 2018

La movilera de "Involucrados, aquí y ahora" le entregó un reconocimiento especial a la protagonista de "La isla encantada"





Cinthia Fernández siempre fue dueña de unas curvas envidiables. La bailarina solía mostrarse en hilo dental e incluso sacó una canción. En 2012, generó un revuelo cuando se paseó semidesnuda por las calles de Carlos Paz, como parte de su campaña para ganar el concurso La Chica del Verano.



Ahora, la movilera de Involucrados, aquí y ahora, el nuevo infomagazine matutino que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América, decidió reconocer a su sucesora: Sol Pérez. Por este motivo, le entregó a la protagonista de La isla encantada el título de "Reina del hilo dental de oro" en el programa de Kuarzo y Contenidos que se emite desde las 11 hasta la 13:30.





Pérez tiene todos los requisitos para convertirse en la nueva Chica del Verano durante esta temporada. Sin embargo, este año será la primera vez que no se llevará a cabo el popular certamen en la villa cordobesa. "El concurso se bajó por una cuestión de cosificación de la mujer. Yo creo que las mujeres somos libres de mostrarnos cómo sea y no por eso te estás cosificando", opinó La Sobri de Pérez.







"Es cosificación si te están obligando a hacer lo que no tenés ganas, te tratan como un objeto y te obligan a hacerlo por el simple hecho de vender. Pero si te sentís bien con tu cuerpo y tenés ganas de mostrarte, sos libre. No te estás cosificando (…). No por eso sos fácil, un objeto y estás calentando. Simplemente hacés lo que querés", agregó la joven.





Aunque la relacionaron con varios hombres, Sol sigue sosteniendo que no tiene pareja: "No tuve novio en los últimos meses". Pero, reconoció que siempre hay candidatos que buscan conquistarla: "Uno no está solo del todo".



La Chica del Tiempo de TyC Sports fue una de las revelaciones del Bailando 2017 y llegó a estar entre las seis parejas finalistas con su compañero Fernando Bertona. Aunque no ganó el certamen que condujo Marcelo Tinelli, obtuvo mucha popularidad e impulsó su carrera en los medios.