El Instituto Nacional de las Mujeres citará a Castaña

Martes, 09 de enero de 2018

La directora del organismo, Fabiana Túñez, contó que quieren tener "un diálogo" con él "acerca del impacto" que pueden tener sus declaraciones





La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Túñez, repudió los dichos de Cacho Castaña, que en una entrevista dijo que "si la violación es inevitable, relájate y goza", y contó que citarán al cantante para "tener un diálogo con él acerca del impacto que pueden tener este tipo de conceptos en el público".



"Entiendo el peso que tiene un representante de la música popular, reivindicando una situación que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, banalizándolo y minimzándolo; siguiendo con la cultura de la mujer como un objeto o una cosa. Hace diez o 15 años este tipo de expresiones no tenían ningún tipo de incidencia en la opinión pública pero por suerte hoy la tienen porque la sociedad cada vez está más consciente de las diferentes formas de violencia que padecemos las mujeres", declaró Túñez en diálogo con el ciclo radial Moskita Muerta.



En ese sentido, dijo que este tipo de declaraciones no son nuevas de parte de Cacho Castaña, sino que "habla de la ideología de una persona que ojalá pudiera rever estos conceptos que tiene respecto a las mujeres" y que "lamentablemente hay muchas personas que todavía piensan igual que él".



Por ese motivo, adelantó que desde el INAM se van a comunicar con él con la idea de "trabajar porque el origen de la violencia de género está radicada en la cultura". Su objetivo es invitarlo a uno de los espacios de reflexión que ofrece el organismo para "encontrar los mejores caminos para esta sociedad que dice 'basta' de violencia hacia las mujeres".



"La idea es tener un diálogo acerca del impacto que puede tener este tipo de conceptos en el público. El índice de abusos de niñas adolescentes es muy grande en nuestro país como para dejarlo pasar… Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley 26.485 -que promueve la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres- y también poner a disposición la línea directa 144 y ayudar a través de charlas y capacitaciones. De hecho, las hacemos cotidianamente con productores, canales y artistas porque las palabras de los ídolos populares tienen un peso importante", indicó.



La polémica estalló en una nota que brindó Cacho Castaña al ciclo Involucrados aquí y ahora este lunes a la mañana, cuando el cantante declaró: "Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas".



Luego pidió disculpas con un video: "No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido, cuando tenía 15 años".