Se entregó el militante de la lanza ovacionado por sus compañeros del Partido Obrero

Martes, 09 de enero de 2018

Dimas Fernando Ponce aparece en las imágenes atacando a un policía





Veintidós días después de haber atacado con una lanza a un policía frente al Congreso Nacional, Dimas Fernando Ponce, militante del Partido Obrero, se entregó ante la Justicia Federal.



El joven de 26 años, que fue identificado en diversas imágenes de los incidentes producidos en medio de las protestas por la reforma previsional, había recibido un revés ayer, cuando el juez federal Sergio Torres rechazó su excarcelación.



Ponce fue acompañado por otros referentes del Partido Obrero, como Marcelo Ramal, quienes lo aplaudieron al ingresar a los tribunales ubicados en Comodoro Py. Como gesto de retribución, el acusado de golpear a un policía levantó un puño.







Ponce podría quedar detenido hoy. Se sumaría así a César Arakaki, otro militante del Partido Obrero que está preso hace diez días. Arakaki es la persona que golpea al policía junto a Ponce.



Al llegar esta mañana a Comodoro Py, la abogada de Ponce aseguró: "Él reconoció la semana pasada que es el de la foto, si queda detenido es porque hay una interpretación arbitraria de la ley".



Sebastián Romero es el único prófugo que queda en la investigación. Se trata del militante y ex candidato del FIT que fue fotografiado y filmado arrojando pirotecnia a la policía con un mortero casero.





Ayer, Torres le dictó la falta de mérito al policía federal Dante Barisone, señalado como el agente que pisó con su moto a un cartonero que estaba en la zona de la manifestación. La falta de mérito decidida por Torres –que implicó que Barisone fuera liberado pero no desafectado de la investigación- se debe a que hubo desacuerdo entre los policías que lo identificaron.



La identificación original había surgido de la División Asuntos Internos de la Policía Federal. Pero luego las autoridades del Grupo de Operaciones Motorizadas Federal la contradijeron. Ante esa situación, Torres dictó la falta de mérito y pidió que se hiciera efectiva la identificación del agente que pisó al cartonero Alejandro Rosado.



Todavía no se fijó la fecha de la indagatoria del policía de la Ciudad Alfredo Martín Luna, quien fue identificado como el oficial que roció de gas pimienta a un jubilado durante la manifestación. En los próximos días declararán los policías que identificaron a Luna, previo a la indagatoria.