El fiscal federal de Córdoba que llamó "hijo de puta" al procurador deberá dar explicaciones

Lunes, 08 de enero de 2018

El fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari deberá dar explicaciones sobre el audio en el que sostiene que Eduardo Casal, reemplazante de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General, es "un hijo de puta".

Luego de que Infobae diera a conocer el audio, la Procuración inició una actuación administrativa que, como primera medida, le solicitará a Senestrari que diga si es él o no la persona que se escucha en la grabación. A partir de la respuesta del fiscal, se resolverá cuáles son los próximos pasos.



Por lo pronto, y como segundo paso de esa misma actuación, se certificará el sumario que se inició cuando -en noviembre de 2016- Senestrari solicitó de manera abierta que "caiga" el gobierno de Mauricio Macri con el de Michel Temer de Brasil.



A partir de la nota publicada por este medio, la Procuración inició dicho trámite y dispuso esas dos medidas iniciales: pedirle explicaciones sobre esta última grabación y certificar el sumario iniciado luego de las polémicas declaraciones anteriores.





En este último audio que circuló entre funcionarios de Justicia Legítima de Córdoba, Senestrari sostiene: "Yo pretendía que se resolviera antes de que se fuera la procuradora, porque yo sabía que no iba a ir en manera persecutoria en mi contra. Bueno, ella ya no reasumió más y quedó este otro hijo de puta (en relación a Casal), que está dando señales de obediencia para quedarse de manera permanente en la Procuración".