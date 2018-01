"Hasta marzo estoy sola, salvo que conozca a alguien de acá" Lunes, 08 de enero de 2018 La ex participante del "Bailando" se encuentra haciendo temporada en Villa Carlos Paz con la obra "La isla encantada", a la espera del amor



Sol Pérez es una de las figuras que promete pisar fuerte esta temporada y seguro gran candidata a ser "la chica del verano" en Villa Carlos Paz. Sin embargo, con un excelente presente profesional, las cosas no estarían yendo tan bien en lo personal, ya que a pesar de ser una de las mujeres más deseadas del país, su corazón no tiene dueño.



"Estoy sola por lo menos hasta marzo", aseguró en diálogo con Teleshow. Aunque, dejó la puerta abierta: "Salvo que conozca a un cordobés, porque es difícil estar acá y tener una relación a distancia, así que por ahora prefiero estar sola y disfrutar del laburo y sacarle jugo a esta oportunidad".







A pesar de estar sola y de disfrutar su presente, le gustaría encontrar al amor de su vida: "Más adelante se verá que puede surgir, ojalá sean cosas buenas y que uno encuentre una persona que lo acompañe, que entienda sus horarios ".





Sol es una de las integrantes de La isla encantada, en Villa Carlos Paz, con Freddy Villarreal, Carolina Papaleo, Nazareno Casero, Bicho Gómez, Consuelo, Rocío Robles, Belén Pouchan y Marcelo Polino: "Estoy muy contenta y disfrutando", dijo.





La "chica del clima" nunca se había dedicado a la actuación, por lo que los primeros tiempos no fueron fáciles: "Al principio estaba muy dura y ni gesticulaba, decía la letra de memoria y después me fui relajando. Caro Papaleo me hizo todas las escenas mías y es una forma de aprender mirar a otro, me ayudó un montón".



"Los chicos son unos genios. Somos muchos aprendiendo, sobre todo las chicas y tenemos la posibilidad de estar al lado de ellos que nos enseñan y todas las noches hacen algo diferente entonces tenés la oportunidad de crear arriba del escenario. En lo personal es un gran laburo y me ayuda a crecer, mas agradecida no puedo estar y voy a disfrutar de esta temporada hasta marzo", agregó.



Por último, la rubia aseguró que no le da importancia a las críticas: "Hay veces que ni leo porque sé que me caliento y empiezo con los mensajes, entonces ni abro la noticia, a no ser que haya algo que me duela o que no es real o que me deja en un lugar que no me gusta, ahí sí soy de reaccionar. Cada uno tiene que hacer su laburo y ver que puede incorporar".