Ginóbili reveló su fórmula para haber batido otro récord en la NBA

Domingo, 07 de enero de 2018

El argentino anotó 21 puntos en la victoria de los San Antonio Spurs y luego realizó un análisis sobre su rendimiento personal





San Antonio Spurs se impuso 103 a 89 frente a los Suns de Phoenix y Emanuel Ginóbili volvió a exhibir todo su potencial. El argentino se transformó en el segundo basquetbolista de la NBA con más de 40 años en anotar 20 puntos saltando desde el banco en un partido.





El único que había conseguido este récord es Vince Carter, que juega para los Sacramento Kings y el 26 de enero cumplirá los 41. En la jornada de ayer en Texas, Manu encestó 4 dobles, 3 triples y 4 tiros desde la línea, para sumar un total de 21 puntos en 19 minutos.



Luego de la acción, contó las sensaciones que sintió durante el match y cuál fue la clave para redondear otra excelente actuación: "Me sentí muy bien hoy, con mucha energía. Pude dormir 9 horas, algo que no pasa muy seguido viviendo con tres niños".



Y agregó: "Metí tres triples seguidos y desde ahí todo luce mejor. Pero hasta ese momento estaba teniendo un partido aceptable. Por supuesto que estoy contento, no estaba metiendo mucho, así que fue lindo".



Cabe recordar que el escolta bahiense es uno de los candidatos a participar en el Juego de las Estrellas de la NBA y sus fanáticos pueden votar para que sea protagonista.